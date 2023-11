Do spotkania liderów dwóch mocarstw gospodarczych i militarnych dojdzie w San Francisco podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. W niedzielę doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan powiedział, że istotnym punktem rozmowy ma być kwestia kontaktów pomiędzy armiami obu państw.

- Prezydent jest zdeterminowany, żeby przywrócić kontakty pomiędzy wojskami, ponieważ wierzy, że jest to w interesie amerykańskiego bezpieczeństwa - powiedział Jake Sullivan.

- Armie muszą mieć ze sobą kontakt, żeby lepiej się rozumieć i uniknąć błędów - dodał. Amerykanom zależy, żeby kontakty przywrócono na wszystkich szczeblach.

Strony będą szukać stabilności

Associated Press wskazało, że obu politykom zależy na wprowadzeniu większej stabilności we wzajemnych relacjach. Te w ostatnich latach były mocno definiowane przez konflikt dotyczący kontroli eksportu, tarcia wokół Tajwanu oraz wojny w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Zdaniem agencji w tematach gospodarczych USA będą przekonywać, że nie próbują prowadzić wojny handlowej z Chinami. To istotne dla Xi Jinpinga, ponieważ gospodarka Państwa Środka wciąż nie może się podnieść po szoku wywołanym pandemią COVID-19.

W zeszłym tygodniu mówiła o tym amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen podczas spotkania z wicepremierem Chin He Lifengiem.

- Stany Zjednoczone nie chcą oddzielać się od Chin. Pełne oddzielenie naszych gospodarek byłoby katastrofalne ekonomicznie dla obu naszych krajów i dla świata - powiedziała.

USA chcą by Chiny wpłynęły na Iran

Joe Biden będzie prawdopodobnie starał się wpłynąć na Chiny, by te użyły swoich wpływów w Iranie. Amerykanie chcą, by Teheran zrozumiał, że nie powinien dążyć do rozlania się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Chiny są największym importerem irańskiej ropy i Amerykanie wierzą, że to daje im lepszą pozycję w kontaktach z Iranem.

Chiny z kolei będą szukać u amerykańskiego prezydenta deklaracji, że USA nie będą wspierać niepodległości Tajwanu. Już podczas spotkania rok temu Xi Jinping powiedział Joe Bidenowi, że kwestia Tajwanu jest: "rdzeniem podstawowych interesów Chin, podstawą politycznego fundamentu stosunków chińsko-amerykańskich i pierwszą czerwoną linią, której nie wolno przekraczać".

Pekin negatywnie odnosi się również do amerykańskich prób kontroli eksportu. Zhu Feng ze Szkoły Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Nankinie wskazał, że Chiny postrzegają cła nałożone na chińskie towary przez Donalda Trumpa i Joe Bidena jako coraz bardziej istotną kwestię. Do tego dochodzą kolejne ograniczenia w obszarze eksportu amerykańskich mikroprocesorów do Chin.

