Zbiornik wodny na Hawajach nagle zmienił kolor na intensywny różowy. Według ekspertów to wina pewnych jednokomórkowych organizmów. Rozgościły się tam, bo w wyniku suszy wzrosło zasolenie wody w zbiorniku.

Woda w zbiorniku w Kealia Pond National Wildlife Refuge, jednym z niewielu przybrzeżnych słonych bagien na wyspie Maui, jest jasnoróżowa od co najmniej 30 października - podaje CNN. Według US Fish and Wildlife Service za zmianą koloru stoją tzw. halobakterie.

Halobakterie to jednokomórkowe organizmy, które rozwijają się w bardzo słonej wodzie. Bakteria ta jest uważana za tak zwanego ekstremofila ze względu na jej zdolność do życia w ekstremalnym środowisku. W tym przypadku takim, w którym zasolenie wody jest dwukrotnie wyższe niż w wodzie morskiej - wyjaśnia stacja.

Woda zmieniła kolor. Powodem zasolenie

Zasolenie stawu Kealia wzrosło znacznie powyżej normy z powodu ekstremalnej suszy na Maui. Według danych US Drought Monitor, cała wyspa znajduje się w stanie poważnej suszy - zauważa CNN.

Strumień Waikapu, który doprowadza wodę z gór do stawu Kealia, również przepływa przez obszar skrajnej suszy. Mniejszy dopływ słodkiej wody do stawu spowodował wzrost stężenia soli i zapewnił dobre warunki dla halobakterii - czytamy na stronie CNN.

W około 90 proc. hrabstwa Maui, które obejmuje inne wyspy, panuje poważna susza. Sytuacja pogorszyła się od czasu pożaru w Lahaina w sierpniu.

