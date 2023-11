- Jacek Cichocki zostanie nowym szefem Kancelarii Sejmu, teraz trwają procedury - powiedziała w rozmowie z Polsatnews.pl Karolina Karpa-Świderek, rzeczniczka Polski 2050. W przyszłym tygodniu zbierze się sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowa, która zatwierdzi jego nominację. Do dymisji podała się dotychczasowa szefowa KS Agnieszka Kaczmarska.

Informacje o nominacji dla Cichockiego jako pierwszy podał portal wiez.pl.

Nominację Cichockiego komentowali politycy w "Debacie Dnia" - To nie jest zaskakująca informacja. To dobra wiadomość, Jacek Cichocki jest doświadczonym politykiem, był w rządzie, zna meandry życia politycznego, widzieliśmy go regularnie na konwencjach współorganizowanych przez PSL. Dobrze, że wraca do czynnej polityki, gdzie będzie sprawował funkcję, do której ma predyspozycje - powiedziała Bożena Żelazowska z PSL.

- Powołanie nowego rządu zawsze będzie się wiązało z pewnymi zmianami kadrowymi. To jest nieuniknione - komentował z kolei Grzegorz Płaczek z Konfederacji.

- Za każdym razem, kiedy dochodzi do zmiany władzy, a w Polsce wszystko wskazuje na to, że dojdzie do zmiany, no to wiadomo, że marszałek Sejmu będzie szukał 'swoich' - dodał i przyznał, że fakt, iż Cichocki współpracował wcześniej z Donaldem Tuskiem jest "rekomendacją na minus".

- Tusk obsadza swoimi ludźmi kancelarię - stwierdził ostatni z gości Andrzej Kosztowniak (PiS). Na uwagę prowadzącego program Grzegorza Kępki, że Cichocki nie jest już "człowiekiem Tuska" odparł "oj nie, nie oszukujmy się".

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jacek Cichocki nowym szefem Kancelarii Sejmu. Kim jest polityk?

Jacek Cichocki jest z wykształcenia socjologiem i politologiem z doświadczeniem pracy w rządzie. W czasach koalicji PO-PSL był: ministrem spraw wewnętrznych (2011-13), koordynatorem służb specjalnych (2008-11), szefem KPRM (2013-2015).

ZOBACZ: Szymon Hołownia: Nie pozwolę na trollowanie Sejmu

Przed wejściem do polityki był m.in. dyrektorem prestiżowego Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, wcześniej w tej instytucji był kierownikiem zespołów analitycznych oraz ekspertem ds. problemów bezpieczeństwa i energetyki.

Po odejściu z rządowej polityki został koordynatorem projektu e-government DELab na Uniwersytecie Warszawskim. W lutym 2020 roku został szefem sztabu Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich, później wszedł do kolegium ekspertów Instytutu Strategie 2050 związanego z Polską 2050.