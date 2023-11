Brutalne zabójstwo matki dwójki dzieci. Zatrzymano podejrzanego

We wtorek doszło o brutalnego zabójstwa. Zginęła 45-latka, która prawdopodobnie miała odciętą głowę. Teraz policja w Mławie ujawniła, że podejrzewany o dokonanie zbrodni to 27-latek z rodziny kobiety. - Został ujęty w Olsztynie jeszcze we wtorek, kilka godzin po zgłoszeniu zabójstwa. W związku ze sprawą trwają wciąż przesłuchania - podała policja.