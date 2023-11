Przebudowa pola barycznego nad Europą wchodzi właśnie w nowy etap. Najprawdopodobniej to właśnie teraz ruszają zmiany, za sprawą których w bliskiej przyszłości do naszego kraju mogą wkroczyć opady śniegu oraz przymrozki, które będą nam towarzyszyć nie tylko w nocy, ale i przez całe dni! Co przyniesie pogoda 15 listopada 2023 roku? Zobaczmy!