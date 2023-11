W jednej z pizzerii w centrum Sochaczewa doszło do bójki, w której uczestniczyło ponad 10 osób. Do lokalu wtargnęła grupa mężczyzn i zaczęła bić się z uczestnikami przyjęcia urodzinowego. Według wstępnych ustaleń było to starcie różnych grup pseudokibiców, w skład których wchodzili też nieletni. W ruch podczas bijatyki poszły m.in. meble.