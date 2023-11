W poniedziałek Mateusz Morawiecki formalnie otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy misję tworzenia rządu. Od tego momentu premier ma 14 dni, żeby sformować większość parlamentarną w Sejmie.

O tę kwestię w rozmowie w Radiu Plus zapytany został rzecznik rządu Piotr Müller. - Chcemy, by skład tego rządu różnił się od obecnego. Natomiast co do konkretnego składu, to będziemy mówić, gdy zostanie już sformułowany. Natomiast nie będzie na pewno tożsamy z rządem, który w tej chwili funkcjonuje - powiedział.

Müller podał termin

Rzecznik rządu przypomniał, ze od momentu otrzymania od prezydenta misji, premier ma dwa tygodnie na jej realizację. - Obstawiam, że będzie to między 12. a 14. dniem tego terminu - powiedział.

Decyzja prezydenta, która jest szeroko komentowana i wzbudza po stronie opozycji kontrowersje, według Müllera jest decyzją uczciwą, bo na PiS zagłosowało najwięcej wyborców i należy dać Polakom opcję innego rządu niż ten, który prawdopodobnie zostanie uformowany z polityków KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. - My jako partia, która uzyskała najwięcej głosów w wyborach, po prostu czujemy się w obowiązku, aby taką alternatywę przedstawić - mówił.

