Nagrody Literackie im. Józefa Mackiewicza przyznawane są od 2002 roku, w celu upamiętnienia pisarza i działacza politycznego Józefa Mackiewicza. Nagrodę przyznaje się autorom, których prace w szczególny sposób popularyzują polską historię, kulturę i tradycję. W tym roku nagroda główna przypadła Rafałowi Wojasińskiemu, który został nagrodzony za powieść "Tefil".

ZOBACZ: Książka Bogdana Rymanowskiego "Dopaść Morawieckiego". Premier na spotkaniu autorskim wspominał ojca

Równocześnie jury przyznało wyróżnienia trzem autorom nominowanym do nagrody. Otrzymali je Paweł Milcarek, Andrzej Waśka i Bogdan Rymanowski. Dziennikarz Polsat News został doceniony za książkę "Dopaść Morawieckiego. Życie doczesne i wieczne Kornela buntownika". Na podstawie dziesiątków rozmów, wspomnień i dokumentów nakreślił w niej portret działacza opozycji komunistycznej.

B. Rymanowski: K. Morawieckiego i J. Mackiewicza łączyła podstawowa zasada

- Bardzo się cieszę, ponieważ sam Józef Mackiewicz był moim idolem w latach 80-tych, kiedy byłem nastolatkiem. Dla mnie to był guru antykomunizmu i przeczytałem prawie wszystkie jego książki - powiedział polsatnews.pl Bogdan Rymanowski.

- To, co było jego największą wartością to zasada, którą wyznawał: "jedynie prawda jest ciekawa". To łączyło z nim Kornela Morawieckiego bohatera mojej książki, nawet jeżeli ta prawda kosztuje. W przypadku Kornela Morawieckiego kosztowała go marginalizację w latach 90-tych - podkreślił.

Kornel Morawiecki był fizykiem i działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL, uczestniczył w strajkach w 1968 r. W trakcie wydarzeń sierpniowych w 1980 roku włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu, następnie brał udział w organizowaniu regionalnych struktur "Solidarności". Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. udało mu się uniknąć internowania. Na przełomie maja i czerwca 1982 r. współzakładał organizację Solidarność Walcząca.

Książka miała swoją oficjalną premierę w grudniu 2022 r. Bogdan Rymanowski wskazywał wtedy, że do napisania książki motywowała go chęć przywrócenia pamięci o założycielu Solidarności Walczącej.

- W postaci Kornela Morawieckiego odbija się historia ostatniego półwiecza Polski, a nawet ostatnich stu lat Polski. Kornel umarł w 2019, urodził się w 1941 r., więc całe życie spędził w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a ostatnie trzy dekady w nowej rzeczywistości, w III RP. Przez wiele lat była to postać zapomniana, zmarginalizowana, a ja chciałem tę postać znowu oddać, pokazać - tłumaczył podczas premiery książki.

WIDEO: Kamienna Góra. Agresywni nastolatkowie pobili bezdomnego. Na jaw wyszło nagranie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lmo//Polsatnews.pl