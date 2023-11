W sobotę Jarosław Kaczyński wygłosił w Krakowie przemówienie z okazji Święta Niepodległości.

Jarosław Kaczyński: Wtedy Polska nie będzie suwerenna

Prezes PiS odniósł się do kwestii unijnych traktatów, co których trwają obecnie dyskusje. Dotyczą one m.in. zniesienia w ramach Unii Europejskiej części kompetencji państw członkowskich czy odejście od zasady jednomyślności.

Kaczyńskie stwierdził, że "na podstawie tych przepisów np. wszystko to, co dzieje się na granicy z Białorusią, może zostać przejęte nawet w 100 procentach przez Unię Europejską".

- To jest praktyczne doprowadzenie do tego, że państwo takie jakie Polska może zmienić się w teren zamieszkały przez Polaków, ale rządzony z zewnątrz - uważa polityk.

- Po tym traktacie, jeżeli on wejdzie, Polska nie będzie już w żadnym wypadku krajem niepodległym, suwerennym i w ogóle nie będzie państwem - ocenił lider PiS.

Prezes PiS zapowiada konferencję w styczniu

Jak zapowiedział Jarosław Kaczyński jego ugrupowanie chce, aby "w styczniu odbyła się w Warszawie konferencja wszystkich sił patriotycznych, ale nawet takich, które są patriotyczne, ale w takim szerszym tego słowa znaczeniu".

- Po prostu rozumieją, że to, co się stanie, będzie dla Polski szkodliwe pod każdym względem. I to niezależnie od tego, czy patrzeć na interes narodu jako całości, czy na interes poszczególnych grup społecznych, czy na interes poszczególnych regionów, czy wreszcie (…) na interes zwykłych Polaków. Bo Polska w ciągu ostatnich lat, wielu już lat, szła ciągle do przodu - powiedział.

"Polska będzie zatruta"

Zdaniem Kaczyńskiego, przymusowe przyjęcie euro oznacza spadek stopy życiowej i "oznacza to, co w Słowacji". Wskazał, że Słowacja "była kiedyś przed Polską", po czym zaczęła się cofać w procesie doganiania gospodarczo Unii Europejskiej.

- Dziś jest wyraźnie za Polską i dalej od przeciętnej Unii Europejskiej, niż była przedtem. To są skutki przyjmowania euro. A to ma nam być narzucone - powiedział wicepremier.

- To będą (…) straty dla wszystkich. I Polacy muszą sobie z tego zdać sprawę. Muszą sobie to uświadomić (…). Pamiętajcie, że przyspieszenie tego wszystkiego wynika z tego, że te dwa kraje, które są głównie zainteresowane w tym całym przedsięwzięciu, dzisiaj słabną. Słabną Niemcy, słabnie Francja. I w ten sposób chcą się ratować. W ten sposób chcą sobie z nas stworzyć (…) szczudła. Otóż nie możemy na to się zgodzić - podkreślił Kaczyński.

Jego zdaniem opozycja "gotuje nam przyszłość, w której Polska będzie zatruta, terroryzowana przez mafie śmieciowe i inne mafie". - Taką przyszłość nam tutaj gotują i taką przyszłość gotuje nam ten rząd, który został zamontowany - z Tuskiem na czele - właśnie po to, żeby to przeprowadzić - podsumował polityk.

