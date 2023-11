Za sprawą problemów na przejściu granicznym w Rafah wstrzymano ewakuację ze Strefy Gazy, której władze - organizacja Hamas - toczą wojnę z Izraelem. Palestyńczycy potrzebujący pilnej opieki medycznej oraz posiadacze zagranicznych paszportów uciekną więc do Egiptu później niż planowano.

Ewakuacje ze Strefy Gazy do Egiptu rozpoczęły się 1 listopada i zostały dwukrotnie wstrzymane w zeszłym tygodniu z powodu bombardowań. Według personelu humanitarnego pociski trafiały w konwoje medyczne lub były ich celem.

W piątek ewakuacja została przerwana ponownie. Źródła w Palestynie i w Egipcie, na które powołuje się Reuters, podały, że zawieszenie akcji ratunkowej wynikło z problemów z doprowadzeniem ewakuowanych lekarzy z Gazy na przejście graniczne w Rafah. W konwoju są nie tylko osoby, które potrzebują pilnej opieki lekarskiej, ale także posiadacze zagranicznych paszportów.

Z Gazy próbują się wydostać też Polacy

Wcześniej - jak nieoficjalnie ustalił Polsat News - rozpoczęła się ewakuacja Polaków znajdujących się w ogarniętej wojną Strefie Gazy. W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie prezydenta "o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy".

W dokumencie napisano, że na wniosek premiera od 10 listopada do dnia 19 listopada do ewakuacji naszych rodaków "zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy" w Egipcie. Dodano, że w działaniach ma uczestniczyć do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, obejmującym dwa samoloty C-130 i jednym C-295.