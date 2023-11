Jak nieoficjalnie ustalił Polsat News rozpoczyna się ewakuacja Polaków znajdujących się w ogarniętej wojną Strefie Gazy. W operacji ma brać udział do 150 żołnierzy.

Według ustaleń dziennikarzy Polsat News rozpoczyna się ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy. Mają oni zostać przetransportowani do Egiptu, a następnie do Polski.

Kilka godzin wcześniej w Monitorze Polskim pojawiło się postanowienie prezydenta "o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy".

Andrzej Duda wydał postanowienie dotyczące Polaków w Strefie Gazy

W dokumencie napisano, że na wniosek Prezesa Rady Ministrów od 10 listopada do dnia 19 listopada do ewakuacji Polaków "zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy" w Egipcie. Dodano, że w działaniach ma uczestniczyć do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, obejmującym dwa samoloty C-130 i jednym C-295.

Podkreślono, że PKW zostanie użyty w związku z koniecznością ochrony życia lub zdrowia obywateli Polski.

Gen. Roman Polko o przebiegu ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy

Na antenie Polsat News gen. Roman Polko, który jest byłym szefem BBN i dowódcą specjalnej jednostki GROM opisywał jak może wyglądać ewakuacja Polaków.

- Nasze jednostki przeprowadzały już podobne ewakuacja, jak choćby ostatnio w Afganistanie. W takich sytuacjach zawsze są przygotowane procedury dostosowane do konkretnych warunków operacji - mówił gen Polko.

- Podstawą jest kontakt z miejscowymi służbami, wojskiem i tymi, którzy na miejscu pilnują bezpieczeństwa, aby nie doszło do friendly fire. Trzeba zadbać o to, by polscy żołnierze nie zostali omyłkowo uznani za agresorów - dodał.

Wojskowy przekazał, że drugą najważniejszą rzeczą w takich sytuacjach jest rozpoznanie warunków lokalnych i sytuacji w danym rejonie, a także pozyskiwanie informacji wywiadowczych. Istotny jest także kontakt z osobami, które mają zostać ewakuowane. - Czasem jest to najtrudniejsza sprawa, aby ci ludzie byli osiągalni dla naszych sił, aby żołnierze wiedzieli, gdzie mają ich szukać - tłumaczył generał.

Polko przyznał, że warunki ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy są bardzo trudne, a największymi zagrożeniami są kwestie informacyjne i komunikacyjne.

Wkrótce więcej informacji.