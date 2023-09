Trzymał w domu prawie 30 pytonów w plastikowych pudełkach. Miłośnik egzotycznych zwierząt trzymał węże, gekony, pająki i szczury w niewłaściwych warunkach. Interwencje podjął Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Właścicielowi zwierząt może grozić kara do trzech lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek bytomscy policjanci wraz z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii wykryli w jednym z mieszkań wiele egzotycznych zwierząt, trzymanych w nieodpowiednich warunkach. Mężczyzna posiadał wprawdzie odpowiednie zezwolenia, jednak nie potrafił obchodzić się ze stworzeniami.

W swoim domu trzymał 27 pytonów, 9 gekonów, a także pająki i szczury. Na zdjęciach opublikowanych przez policję widać, że gady trzymane są w plastikowych pudełkach, bez odpowiednich lamp czy roślinności.



Węże przechowywane były w zbyt małych pudełkach ustawianych na sobie lub umieszczanych na niewielkich półkach.

Bytomscy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w centrum miasta, gdzie właściciel przetrzymywał węże, jaszczurki, pająki i szczury.

27 pytonów i 9 gekonów utrzymywanych było w niewłaściwych warunkach bytowania



Decyzją Inspektoratu wdrożono program naprawczy, który zobowiązuje właściciela do poprawy warunków bytowych zwierząt w określonym terminie. Jednakże, gdy sytuacja nie ulegnie poprawie, mężczyźnie może grozić do trzech lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami.

Policja apeluje: To istota żywa, która czuje i cierpi

Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak zabawki i przed ich zakupem upewnić się, że mamy warunki i fundusze niezbędne do ich hodowli. "To istota żywa, która czuje i cierpi. Jeśli nie potrafimy w odpowiedni sposób zadbać o jego potrzeby, nie decydujmy się na zakup. Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, które należy zgłosić organom ścigania" - przypomina w komunikacie bytomska policja.

Polska zobowiązana jest także do przestrzegania Konwencji Waszyngtońskiej, która reguluje prawo dotyczące handlu zagrożonymi gatunkami. Przypomina się, że do hodowli większości egzotycznych zwierząt niezbędne są odpowiednie zezwolenia.