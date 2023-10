Lider Suwerennej Polski na piątkowym wystąpieniu zapowiedział zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce przepisów ograniczających możliwość sprzedaży aut spalinowych, które ma wejść w życie w 2035 roku.

To pierwsza publiczna wypowiedź Zbigniewa Ziobry po wyborach parlamentarnych, w których PiS zajęło pierwsze miejsce, ale nie uzyskało większości w nowym Sejmie.

- Unia Europejska razem z tworzącym się nowym rządem chce pozbawić Polaków prawa do decydowania, jakimi samochodami chcą jeździć. Chcą odebrać wolność decydowania, czy chcą jeździć autem z silnikiem diesla, spalinowym czy też mają kupować jedynie samochody z silnikami elektrycznymi - przekonywał.

Jak przypomniał, jako minister sprawiedliwości "konsekwentnie sprzeciwiał się szaleństwu polityki Unii Europejskiej, która uderza w interesy i prawa Polaków". - Która ogranicza wolność w zakresie podejmowania ich decyzji co do mobilności. Polityki, która prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego, ubóstwa - dodał Ziobro.

Zbigniew Ziobro: Decyzje w Brukseli sprowadzą na Polaków nieszczęście

Zdaniem ministra sprawiedliwości proponowane przepisy bardzo mocno uderzą w budżety domowe Polaków, a wielu przypadkach mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji w postaci bankructwa. - Decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej sprowadzają na Polaków nieszczęście - uznał.

W jego ocenia "nie tylko odbierają wolność decydowania w tak ważnym obszarze jak swoboda komunikacji, ale też prowadzą do daleko idących skutków m.in. pogorszenia sytuacji materialnej Polaków i wykluczenia społecznego tych którzy nie będę mogli pozwolić sobie na zakup nowego samochodu".

Polityk podkreślił, że ograniczenia w zakresie handlu samochodami nie dotyczy tylko osób prywatnych. - W Polsce mamy około pięć milionów osób zatrudnionych w małych i mikro przedsiębiorstwach. Przyczyniają się one do 40 procent PKB. Likwidacja samochodów spalinowych, dla wielu z tych firm, będzie progiem, który będzie oznaczał koniec egzystencji - zauważył.

Nawiązał też do "raportów specjalistycznych instytutów" wskazujących, że "prostą konsekwencją likwidacji prawa do rejestracji samochodów spalinowych w Polsce będzie likwidacja tysięcy firm, które zajmują się produkcją części zamiennych".

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

W kontekście proponowanych przez Unię Europejską przepisów Zbigniew Ziobro poinformował o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który zdecyduje o legalności wprowadzanych ograniczeń.

- Polsce grozi wielka katastrofa, armagedon. Nie możemy się na to zgodzić. Podjąłem decyzję, aby skierować wniosek do polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który jest sądem ostatecznym, który ma obowiązek bronić polskiej konstytucji i interesu Polaków - oświadczył.

Jak zapowiedział, Trybunał Konstytucyjny "dokona oceny, czy to rozporządzenie z Unii Europejskiej jest zgodne z polską konstytucją". - Śmiem twierdzić, że jest sprzeczne, że narusza ją w wielu miejscach (...) Polska głosowała przeciwko tym regulacjom, została przegłosowana. W mojej ocenie doszło do naruszenia polskiej Konstytucji - podkreślił.

Ziobro po zakończeniu wystąpienia wyszedł z pomieszczenia, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy.

