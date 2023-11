We wtorek minął miesiąc od ataku terrorystów Hamasu na Izrael, w którym zginęło około 1,4 tys. osób, a 240 zostało porwanych. Tel Awiw odpowiedział inwazją na Strefę Gazy, którą zapoczątkowały zmasowane naloty. Według danych palestyńskich zginęło już około 10 tys. osób, w tym ponad cztery tys. dzieci.

"Ryzyko rozlania konfliktu coraz większe"

Zdaniem dr Szewki ryzyko rozlania się konfliktu na kolejne państwa Bliskiego Wschodu " z każdym dniem jest większe". - Mamy do czynienia z coraz większą eskalacją na granicy północnej Izraela, czyli z Libanem - mówił ekspert.

Odnosząc się do ostatnich incydentów powiedział, że to nie są już "kurtuazyjne ostrzały". - Mamy już do czynienia z dużymi bombardowaniami. Przed chwilą widzieliśmy ostrzał 20 rakietami z terytorium Libanu. Notabene trafiono podobno izraelską artylerię na Wzgórzach Golan - mówił.

Dalej wśród punktów zapalnych na Bliskim Wschodzie wymienił też Syrię i Irak, gdzie "ataki na amerykańskich żołnierzy są związane dokładnie z tym konfliktem". - Do tej pory rannych zostało 40-kilku żołnierzy i pomimo gróźb i próśb amerykańskich kierowanych do rządu irackiego, to te ataki zdarzają się praktycznie dwa, trzy razy dziennie - powiedział dr Szewko.

Dalej wymienił Jemen. - Okazuje się, że Saudyjczycy zestrzeliwują część tych rakiet - powiedział.

- Mamy Iran jeszcze, który na razie stoi z bronią u nogi i bardzo poważne oświadczenie ministra spraw zagranicznych Jordanii, który powiedział, że jak Izrael będzie chciał przepędzić te trzy miliony Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu na stronę jordańską, to oficjalnie zostanie uznane to za wypowiedzenie wojny - kontynuował.

Tłumaczył, że przesiedlenie Palestyńczyków ze Strefy Gazy jest w planach izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu.

Konsekwencja dla Polski

Na koniec podkreślił, że konsekwencje konfliktu na Bliskich Wschodzie mogą dotknąć też Polskę.

- Może być tak, że za rok dowiemy się, że najpóźniej za kolejny rok kończy nam się wojna na Ukrainie, która zostanie zmuszona do przyjęcia warunków Rosji - stwierdził. Jak zaznaczył będzie to konsekwencją przekierowania uwagi i potencjału USA na sprawy Bliskiego Wschodu. - To jest moim zdaniem pierwsze następstwo - stwierdził.

Jako drugie poważne zagrożenie wymienił możliwość ściągnięcia przez reżimy w Mińsku i Moskwie na granicę polsko-białoruską imigrantów, którzy będą chcieli uciec z Bliskiego Wschodu ogarniętego konfliktem. Tę sytuację porównał do kryzysu z jesieni 2021 roku.

