Krzysztof Kwiatkowski skomentował pomysł złożenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności, kiedy prezydent powoła rząd PiS. - Posłowie mogą 115 podpisów zebrać i złożyć wniosek o odwołanie premiera (...). Uczciwie powiem, że uważam, że to nas zawsze wyróżniało, że my, mimo że druga strona korzystała nie z kruczków prawnych, ale ordynarnie prawo łamie, konstytucję i inne ustawy, to nawet zgodnie z przepisami, byłym bardzo ostrożny w takich scenariuszach - podkreślił senator.

- Zyskalibyśmy oczywiście kilka czy kilkanaście dni, ale nie jest to istotą. Istotą jest ta zmiana, gdzie Polkom i Polakom mówimy: opozycja traktuje państwo i jego instytucje w najpoważniejszy możliwy sposób - dodał Kwiatkowski.

Grzegorz Kępka zwrócił uwagę na wypowiedź Marka Sawickiego - wskazanego przez prezydenta marszałka seniora, który mówił o takim scenariuszu. - Jeżeli efektem wypowiedzi, która mam nadzieję, otrzeźwi polityków PiS, którzy są w jakimś amoku (...), jak obserwuję te polityczne kontredanse, to mógłbym powiedzieć, że sobie siedzę i ten umowny popcorn kupiłem i się śmieję. Tylko szkoda Polski. Jak efektem wypowiedzi będzie to, że PiS powie: nie wykorzystamy pełnych czterech tygodni, możemy to zrobić szybciej, to będzie dobry efekt nie dla opozycji, tylko dla Polski - wskazał senator.

ZOBACZ: Prezydent Andrzej Duda wskazał marszałka seniora Senatu - to Michał Seweryński

Kwiatkowski dodał jednak, że nie ma wątpliwości, iż Mateusz Morawiecki chce nominować szefa Komisji Nadzoru Finansowego. - To szef KNF opiniuje wszelkie zmiany w zarządach banków. To jest ogromna władza. Jak widać, Mateusz Morawiecki chciałby oddać władzę tak, żeby jak najmniej oddać, a najlepiej wcale - stwierdził.

Jakie zmiany planuje opozycja?

Senator zaznaczył również, że nowa władza będzie chciała zrezygnować z modelu, w którym minister sprawiedliwości i prokurator generalny to ta sama osoba. - Chcemy to rozdzielić. Jest kilkadziesiąt zawiadomień Najwyższej Izby Kontroli o tym, że urzędnicy publiczni, z premierem i wicepremierem na czele, złamali przepisy prawa. W wyniku ich decyzji przepadły dziesiątki milionów złotych. I co? I nic. Prokuratura tych śledztw nawet nie podejmuje - podkreślił Kwiatkowski.

- PiS-owcy mają jeden problem. Oni myślą, że inni myślą tak jak oni. Nie. My nie robimy wszystkiego dla stołków, po to, żeby zagarnąć publiczną kasę i się zabezpieczyć - komentował dalej.

Marszałek Senatu. Kogo wybierze pakt senacki?

- Mogę powiedzieć, że wiele na to wskazuje, że przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej będzie kierował pracami Senatu - stwierdził w "Graffiti" Krzysztof Kwiatkowski.

ZOBACZ: Marek Sawicki marszałkiem seniorem. Kulisy rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą

- Cztery lata mieliśmy 51 senatorów, jeden głos przewagi. Pracowaliśmy w taki sposób, że przez cztery lata nie przegraliśmy ani jednego głosowania i to jest nasze zobowiązanie wobec wyborców, żeby pieczęć dobrej, merytorycznej pracy w Senacie utrzymać. Zrobimy wszystko, żeby to było kontynuowane - mówił dalej.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz zobaczyć TUTAJ.