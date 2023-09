Artykuł jest aktualizowany.

- Ze względu na wyborczy część z tego żartuje, że ja mówię: nie ma inflacji. No nie ma inflacji miesięcznej, jest roczna. A ja słyszę relacje z jakiejś imprezy w Sopocie, że się ze mnie śmieją - powiedział prof. Adam Glapiński. Prezes NBP powiedział, że cieszy się, iż od pół roku "ceny niemalże stoją".

Szef banku centralnego ogłosił ponadto, że wzrost cen towarów oraz usług we wrześniu będzie wynosił nieco powyżej 8,5 proc. - Od lutego inflacja bardzo spadła z poziomu od 18,4 proc. do 9,5 proc. (...). Naszym zadaniem jest zduszenie inflacji, przy utrzymaniu bezrobocia na niskim poziomie - powiedział Adam Glapiński.

Według najnowszej projekcji inflacja na koniec roku "być może" wyniesie między 6, a 7 proc. - Wewnątrz RPP są osoby przysłane przez opozycję w tym przypadku totalną, które żądają podwyżek stóp - ujawnił Glapiński. - W ostatnich dniach ta inflacja wysoka się skończyła. Jesteśmy teraz w poziomie umiarkowanym, jednocyfrowym. Jesteśmy w radosnym momencie - powiedział.

RPP obniża stopy procentowe. "To dla mnie szok"

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżce wysokości stóp procentowych. Decyzja została podjęta po dwudniowym posiedzeniu. Wcześniej ekonomiści prognozowali, że stopy spadną o 0,25 pkt. proc.. Okazało się jednak, że będzie to 0,75 pkt. proc.. To pierwsza zmiana od września 2022 roku, kiedy to po raz ostatni stopy zostały podniesione.

Po raz ostatni stopy procentowe znajdowały się na poziomie 6 proc. w czerwcu 2022 roku.

Eksperci nie kryli zdziwienia tym, że stopy procentowe spadły tak gwałtownie. "Tak wysoka obniżka stóp procentowych na jednym posiedzeniu jest dla mnie lekkim szokiem. Czekam na konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego z uzasadnieniem" - powiedziała Edyta Wojtyla, prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Polsat News Stopy procentowe

Gwałtowny spadek zapewne przyczyni się do spadku kursu polskiej waluty, jak również obniżenia stawki WIBOR, od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów.

