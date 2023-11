Izraelskie wojsko otoczyło miasto Gaza i działa na jego terenie - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu we wtorek wieczorem. - Nie zatrzymamy się - zapowiadał, ponownie apelując do Palestyńczyków o przenoszenie się na południe Strefy Gazy.

W oświadczeniu telewizyjnym we wtorek wieczorem premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że nie dojdzie do zawieszenia broni z Hamasem, ani nie dojdzie do wznowienia dostaw paliwa do Gazy, jeśli bojownicy nie uwolnią wszystkich zakładników.

Benjamin Netanjahu: Nie zatrzymamy się

Jak podaje agencja Reuters, Netanjahu wezwał również Palestyńczyków do przeniesienia się na południe Strefy Gazy "dla własnego bezpieczeństwa". - Nie zatrzymamy się - podkreślił.

Minister obrony Izraela Joaw Galant zapowiedział we wtorek, że Izrael "będzie działać aż do zwycięstwa i powrotu zakładników do domu".

W wystąpieniu telewizyjnym przekazał również, że izraelskie wojsko znajduje się w samym "środku" Strefy Gazy, "szturmując twierdzę terrorystów".

Strefa Gazy: Rośnie liczba ofiar

W niedzielę izraelskie wojsko przekazywało, że dotarło do wybrzeża, odcinając północną część Strefy Gazy od reszty terytorium. Wkroczenie do środka miało być kwestią godzin.

Od rozpoczęcia działań odwetowych za atak przeprowadzony przez Hamas 7 października 2023 roku według danych Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy, zginęło ponad 10 tys. Palestyńczyków, a 25 tys. zostało rannych.

Władze Izraela podają, że działania bojowników doprowadził do śmierci co najmniej 1400 osób, a 5400 zostało rannych.

anw/polsatnews.pl