Centrum handlowe dosłownie może zamienić się w dom. Udowodnił to młody obywatel Chin, który zadomowił się w pomieszczeniu pod ruchomymi schodami. Ochroniarze znaleźli go dopiero po sześciu miesiącach.

Film prezentujący sprytnie urządzone "mieszkanie" opublikowany został w mediach społecznościowych przez kanał White Deer.

Jak pokazano, mężczyzna rozstawił sobie namiot, w którym spał, a także niewielkie biurko, przy którym się uczył.

Wybrane miejsce zapewniało mu nie tylko stałą, przyjemną temperaturę, ale także swobodny dostęp do darmowej energii elektrycznej i szybkiego internetu.

Potrzebował cichego i odosobnionego miejsca do nauki

Jak wyjaśniono w materiale, mężczyzna przyznał, że wprowadził się do centrum handlowego około sześć miesięcy temu. Początkowo został szybko odnaleziony przez ochroniarza, ten jednak pozwolił mu pozostać po tym, jak chłopak przekonał go, że poszukuje wygodnego miejsca do nauki.

Ochroniarz chwilę później został zwolniony, nie przekazał jednak informacji o tym, że pod schodami zadomowił się student.

Mężczyźnie nowe miejsce spodobało się na tyle, że niewielkim pomieszczeniu zainstalował sobie wygodny fotel i biurko.

Student został odnaleziony 30 października przez ochroniarzy, którzy wykonywali obchód centrum handlowego, tuż po jego zamknięciu. Jak przyznali, gdy zajrzeli pod schody zobaczyli tam mężczyznę odpoczywającego w fotelu i przeglądającego telefon.

Firma zarządzająca budynkiem nakazała przejrzenie kamer monitoringu. Wówczas potwierdziło się, że mężczyzna faktycznie zamieszkał w centrum handlowym na blisko pół roku.

