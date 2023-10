Wybory 2023. Donald Tusk komentuje wystąpienie prezydenta

Andrzej Duda w czwartek poinformował, że wstępnie zaplanował pierwsze posiedzenie Sejmu na 13 listopada. Nie wskazał jednocześnie kandydata na premiera, mówiąc, że są dwie takie kandydatury. - Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają swoich kandydatów na premiera - stwierdził prezydent.

Donald Tusk: Każdy dzień zwłoki, to są ryzyka dla Polski

Pytany o wypowiedzi prezydenta lider PO stwierdził, że "to niepotrzebne uwagi i komentarze". - Przykro mi, ale to nie ma żadnego związku z prerogatywami konstytucyjnymi pana prezydenta. Pan prezydent jest od tego, żeby wskazać kandydata na premiera, który ma szansę zdobyć większość w parlamencie, to wszystko - powiedział Tusk.

Dodał, że nie jest rolą prezydenta, aby "recenzować czy uczestniczyć w tworzeniu umowy koalicyjnej", a partie opozycji "są dogadane".

- Rolą prezydenta jest sprawdzić, czy mają większość, a nie kto będzie wiceministrem w jakim gabinecie- powiedział.

- Ale jeśli pan prezydent uważa, że taka gra na czas jest mu do czegoś potrzebna - ja na to nie mam wpływu. Ja mogę powiedzieć: każdy dzień zwłoki, to są ryzyka dla Polski. I wszyscy, którzy chcą, by Polska wyszła z tego klinczu, z tego zakrętu, i żeby odzyskała to, co jej się należy także tutaj w Europie powinien pracować na rzecz szybkiego scenariusza, nic na gwałt, ale szybkiego scenariusza. Może pan prezydent się trochę droczy - dodał.

Kiedy pieniądze z KPO trafią do Polski?

Donald Tusk przebywa obecnie w Brukseli, gdzie spotkał się z m.in. z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

- Podczas spotkań w Brukseli usłyszałem, że czas w tej chwili jest bezcenny dla Polski. Od tempa procesu powołania premiera zależy, ile i kiedy Polska dostanie pieniędzy na KPO - powiedział.

Kandydat dotychczasowej opozycji na premiera podkreślił, że należy wykorzystać "każdy dzień i każdą godzinę", bo pieniądze na KPO mogą przepaść.

- Kiedy tylko powstanie nowy rząd i podejmie pierwsze decyzje, które będą wyraźnie wskazywały na przywracanie rządów prawa i porządku konstytucyjnego, to oczywiście w Europie wszyscy są jak najbardziej za tym, żeby Polska otrzymała jak najszybciej pieniądze - oświadczył w czwartek w Brukseli Tusk.

Wskazał, że jeżeli to on będzie sprawował urząd premiera, wykona niezbędne kroki bardzo szybko, "tak aby jeszcze w grudniu mogły być możliwe pierwsze wypłaty".

