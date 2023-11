Śląska policja w najnowszym komunikacie informuje o skrajnie niebezpiecznej sytuacji w regionie, a nagranie z incydentu publikuje ku przestrodze.

"Dużą nieodpowiedzialnością wykazał się kierowca samochodu osobowego na przejeździe kolejowym w powiecie pszczyńskim. Auto stanęło bardzo blisko torów i kierujący w ostatniej chwili zdążył wycofać pojazd przed nadjeżdżającym składem. Zdarzenie zarejestrowała kamera maszynisty" - relacjonuje formacja z południa Polski.

"Chwila nieuwagi na jezdni może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji" - dodano w notce. Wyliczono w niej przykłady lekkomyślnych zachowań zmotoryzowanych w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych takich jak: lekceważenie i niestosowanie się do znaku "STOP", a także wjeżdżanie na przejazd na czerwonym świetle lub w trakcie opuszczania zapór.

Kierowca osobowej toyoty w ostatniej chwili zatrzymał się tuż przed rozpędzonym pociągiem. Sytuacja była skrajnie niebezpieczna. Publikujemy nagranie ku przestrodze▶️https://t.co/kyrXxUZ0Kc @PolskaPolicja pic.twitter.com/yoSiYB1OG7 — Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) November 6, 2023

Funkcjonariusze apelują do pieszych oraz zmotoryzowanych o ostrożność przy przekraczaniu przejazdów. "Lokomotywa waży średnio 80 ton. To powoduje, że siła z jaką może uderzyć ona w samochód, jest proporcjonalna do siły z jaką samochód może zmiażdżyć aluminiową puszkę" - stwierdzono.

Apel o rozsądek na przejazdach. W zeszłym roku zginęło 41 osób

"Droga hamowania pociągu może wynieść nawet do 2 km, czyli mniej więcej tyle, co długość 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Pociągi nie mogą się zatrzymać na tyle szybko, aby uniknąć kolizji" - wskazano w komunikacie.

Na początku września Urząd Transportu Kolejowego wydał "Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego 2022".

Na przestrzeni 12 miesięcy doszło do 644 wypadków, co było spadkiem o niewiele ponad 2,5 proc. w stosunku do 2021 roku. We wszystkich wypadkach na torach zginęło 165 osób - o 16 więcej niż w poprzednim analizowanym okresie.

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przejazdach kolejowo–drogowych wyniosła 41 i była mniejsza o 7 osób w porównaniu z 2021 r.