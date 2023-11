Informację o śmierci mężczyzny przekazała dziennikarka Karolina Baca-Pogorzelska, która od marca 2022 roku przebywa w Ukrainie.

Maciej Bednarski - polski ochotnik uczestniczący w walkach przeciw siłom rosyjskim na Ukrainie - zmarł w sobotę. Dwa tygodnie temu uległ wypadkowi samochodowemu. Przeszedł operację, ale nie udało się go uratować.



"Odszedłeś dzień po tym, jak mi się przyśniłeś. (...) Nie umiem pisać o Tobie w czasie przeszłym. Przecież w Awdijiwce zawsze wracałeś z pozycji, bo mi obiecałeś. (...) Odliczałam czas do Twoich 50. urodzin, bo przecież to już w styczniu. Ale na wojnie nie można planować niczego, prawda? Choć nie ma Cię tu, to zawsze będziesz z nami. Tacy jak Ty nie odchodzą tak po prostu" - napisała na X (dawniej Twitter).

Odszedłeś dzień po tym, jak mi się przyśniłeś @MacBednarski, wstałeś ze szpitalnego łóżka w tym kitlu, w jakim Cię widziałam ostatni raz, gdy pozwolili mi do Ciebie wejść, bez śladów wypadku i operacji i znalazłeś mnie na korytarzu. I powiedziałeś to swoje Karolyna, którym… pic.twitter.com/vTal9LEaNi — Karolina Baca-Pogorzelska (@PogorzelskaBaca) November 4, 2023

Nie żyje Polak walczący dla Ukrainy

Na razie nie są znane dokładne okoliczności wypadku. Tuż przed zdarzeniem Bednarski otrzymał przepustkę, dzięki czemu mógł odpocząć od walki na froncie. To właśnie wtedy uległ wypadkowi samochodowemu. Przebywał w śpiączce w szpitalu w Charkowie, skąd miał być przewieziony do Kijowa na dalsze leczenie.

Mężczyzna przebywał na froncie od ubiegłego roku. W armii był medykiem pola walki w 53. brygadzie piechoty zmotoryzowanej, wspierając regularne oddziały na pierwszej linii frontu. Sam mówił, że zdecydował się walczyć po stronie Ukrainy po tym, jak zobaczył w mediach zdjęcia z zamordowanych cywilów w Buczy i Irpieniu.

Ogólna liczba Polaków walczących na ukraińskim froncie, ani też zmarłych nie jest znana. Co jakiś czas pojawiają się informacje o śmierci naszych rodaków na froncie.

W marcu, w walkach z rosyjskim wojskiem, pod Bachmutem zginął Michał Żurek. Mężczyzna był dowódcą plutonu w ochotniczym Międzynarodowym Legionie Sił Zbrojnych Ukrainy.