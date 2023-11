Samolot polskich linii Enter Air lecący z Egiptu do Katowic musiał lądować awaryjnie w Atenach. Przyczyną okazała się zidentyfikowana w trakcie lotu usterka. Jak podkreśliła w oświadczeniu linia lotnicza, pasażerowie wrócili do Polski zastępczym samolotem.

Samolot polskich prywatnych linii lotniczych Enter Air leciał z egipskiej miejscowości Marsa Alam nad Morzem Czerwonym do Katowic. Jednak nagle pasażerowie zostali poinformowani, że maszyna obniża wysokość, by wylądować w stolicy Grecji.

Problematyczny lot polskiego samolotu. "Pękła szyba"

Przyczyny wykonania takiego manewru początkowo nie były podane do publicznej wiadomości. Jednak po rozmowie w kokpicie kapitana poinformowano, że doszło do pęknięcia szyby w kabinie pilotów.

"Załoga samolotu ENT4236 lecącego z Marsa Alam do Katowic zidentyfikowała w trakcie lotu usterkę i zgodnie z procedurami podjęła decyzję o lądowaniu na innym lotnisku niż docelowe. Maszyna została przekierowana do Aten, gdzie pasażerowie oczekiwali pod opieką służb lotniskowych na drugi samolot, w którym wrócili do Polski" - napisała w oświadczeniu przesłanym Interii linia Enter Air.

Samolot wylądował w Katowicach w niedzielę w godzinach wieczornych.