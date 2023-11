Na terenie Warmii i Mazur zaginął kangur. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Przytul Psisko" apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu egzotycznego zwierzęcia. Poszukiwany osobnik ma nie być agresywny, ale jak podkreśla organizacja, jest tylko jeden sposób na jego schwytanie.

Kangur poszukiwany jest od kilkunastu dni. Prawdopodobnie przemieszcza się w okolicy miejscowości Cibórz, Nowy Dwór, Jamielnik oraz Lidzbarka.

Zaginął kangur

"Bardzo prosimy okolicznych mieszkańców na zwrócenie szczególnej uwagi na tego nietypowego zwierzaka" - apeluje Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Przytul Psisko".

Organizacja podkreśla, że kangur nie jest agresywny. "Nie uderzy was, nie ugryzie, będzie uciekał - to jego jedyna linia obrony" - podkreślono we wpisie.

Na otwartym terenie jedynym sposobem na jego schwytanie jest zamknięcie go na prywatnej posesji.

Na wolności był też Felek

W taki sposób udało się niedawno złapać innego osobnika tego gatunku - Felka, który zaginął podczas transportu.

ZOBACZ: Australia: 77-latek trzymał w domu kangura. Zwierzę go zaatakowało

"Jest cały i zdrowy, i to właśnie dzięki jednemu z mieszkańców, który zabezpieczył go u siebie" - relacjonuje stowarzyszenie.

"Wszyscy dookoła obserwują i rozkładają ręce, ale w nas jest siła. Wierzę, że razem uda się nam go zabezpieczyć" - podkreślają wolontariusze. W przypadku zauważenia kangura należy zadzwonić pod numer telefonu: 511 717 145.