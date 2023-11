Sobota przyniosła całkiem niezłą pogodę. Owszem, czuć już w powietrzu prawdziwą jesień, a w regionach podgórskich nawet i wczesną zimę, jednak w ogólnym rozrachunku, nad zdecydowaną większością Polski warunki meteo były niezłe. Niestety, ale w niedzielę nie ma co liczyć na kontynuację tego trendu. Idzie kolejna zmiana!

Jaka pogoda w niedzielę 05.11.23 rano?

Będzie to kolejny chłodny poranek. Spodziewamy się, że krótko po wschodzie słońca, praktycznie w całej Polsce, słupki rtęci wskażą maksymalnie 5-7 stopni na plusie. Paradoksalnie, pod pewnymi względami jest to dobra informacja.



Często można spotkać się z opinią, że zagrożenie marznącymi opadami czy gołoledzią na drogach pojawia się, gdy temperatura nie przekracza +3 stopni Celsjusza. To zaś oznaczałoby, że w niedzielę, 05.11.23, zagrożenie tymi zjawiskami meteorologicznymi będzie marginalne.

mapy.meteo.pl (UM, 4 km)

Szczególną ostrożność muszą zachować mieszkańcy terenów podgórskich - tam słupki rtęci mogą już wskazywać na nieco mniej, niż +3 stopnie. Rekomendujemy więc, by na drogach zachowywać się rozważnie. Nie ulega wątpliwości, że to także dobry moment, by wymienić opony na zimowe.



Od wczesnych godzin porannych praktycznie nad całą Polską spodziewamy się gęstych chmur. Szanse na słoneczny poranek są naprawdę małe. Być może na krańcach zachodnich uda się złapać kilka promieni słońca, jednak trzeba tutaj postawić duży znak zapytania.



Na pewno musimy liczyć się z wystąpieniem trzech zjawisk pogodowych:

opadów deszczu,

opadów śniegu,

porywistego wiatru.

Popada nad zdecydowaną większością Polski, jednak sporo wskazuje na to, że najwięcej wody spadnie na Górnym Śląsku, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim. Główna fala opadów będzie przemieszczać się z południowego zachodu na wschód. Spodziewamy się, że przed południem dotrze do ziemi rzeszowskiej.



W tym samym czasie nieco mniej intensywne, ale również dające się we znaki opady będą ciągnąć się od Szczecina, aż po Opole. Ten front również będzie wędrował na wschód, a więc jest niemal pewne, że zahaczy o Wielkopolskę, Kujawy, ziemię łódzką i Mazowsze.



Opadów śniegu, momentami dość intensywnych, spodziewamy się w Tatrach. Przy dość niskiej temperaturze odczuwalnej, są spore szanse na to, że w tym paśmie górskim zbocza i szczyty zdołają się już dość mocno zabielić.



Wiać będzie praktycznie wzdłuż całej granicy ze Słowacją - w pewnym uproszczeniu można przyjąć, że wicher utrudni funkcjonowanie w całym paśmie Karpat: od Beskidu Śląskiego i Małego, aż po Bieszczady. Sytuację bardzo dobrze prezentuje mapa prognozowanych ostrzeżeń od IMGW - jak zawsze zachęcamy do śledzenia ostrzeżeń pogodowych na żywo, właśnie na ich stronie.

IMGW

Jaka pogoda w niedzielę 05.11.23 w południe?

Termika będzie typowo jesienna. Można będzie liczyć na około 9-11 stopni praktycznie w całej Polsce - oczywiście z wyłączeniem regionów podgórskich. Tam 3-4 kreski powyżej zera. Wysoko w Tatrach minus jeden stopień, choć uczucie chłodu z pewnością będzie potęgować silny wiatr.

WXCHARTS

Popołudniem ściana deszczu odsunie się nad Polskę wschodnią. Mocno popada na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Mazowszu oraz na Podlasiu. Zagrożenie opadami na zachodzie, które prezentujemy na powyższej mapie, jest raczej nieduże. W tej części kraju, zwłaszcza pod wieczór, chmury będą powoli zanikać.



Niestety, ale tak dynamiczne warunki meteo nie pozostaną bez wpływu na nasze samopoczucie. Biomet będzie niekorzystny od morza, aż po Tatry.

TwojaPogoda

Jaka pogoda w niedzielę 05.11.23 wieczorem?

Po zachodzie słońca temperatura spadnie do około 7-8 stopni powyżej zera. Zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach, słupki rtęci będą pikować do 4-5 stopni na plusie. W Tatrach chłodniej: -1 stopień Celsjusza.



Niestety, ale cyrkulacja strefowa, która obecnie kształtuje pogodę nad Polską, nie da nam odpocząć od opadów. Praktycznie przez całą noc, z zachodu na wschód będą przemieszczać się niewielkie komórki, z których może popadać nad całym krajem.



Największe szanse na deszcz w pasie północnym, na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Na południu, zwłaszcza na Górnym Śląsku i w Małopolsce, możliwe lokalne rozpogodzenia i przewaga pięknego, rozgwieżdżonego nieba.



Są spore szanse na to, że poniedziałek przyniesie nieco lepszą aurę. O szczegółach poinformujemy w jutrzejszym newsie.

WIDEO: "Debata Dnia". Politycy spierają się o finansowanie in vitro Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ Polsatnews.pl