Za przeprowadzenie badań Marii odpowiedzialny jest Manel Esteller, profesor genetyki na Uniwersytecie w Barcelonie. Pobrano od niej próbki jej materiału genetycznego, w tym ślinę, mocz i krew.

Naukowcy mają wielkie nadzieje

Naukowiec chce się dowiedzieć, w jakim stopniu długowieczność Włoszki zależy od jej nawyków związanych ze stylem życia, a w jakim stopniu od genów. Wyniki przeprowadzonych analiz mają przysłużyć się do opracowania leków na choroby związane ze starością i nie tylko.

- Mamy nadzieję, że badanie komórek Marii dostarczy nam nowych wskazówek dotyczących leczenia chorób neurodegeneracyjnych, chorób układu krążenia związanych z wiekiem oraz raka - powiedział cytowany przez "Daily Star" badacz.

Jak dodał "jest oczywiste, że istnieje czynnik genetyczny, ponieważ kilku członków jej rodziny ma ponad 90 lat".

Najstarsza kobieta na świecie ujawnia swój sekret

W zeszłym roku najstarsza kobieta na świecie pochwaliła się na platformie X zdjęciem ze swoich 115. urodzin. "W końcu życie ze wspaniałymi ludźmi jest najważniejszym darem. To, co nas uszczęśliwia, to bycie wdzięcznym" - napisała we wpisie.

Zapytana o sekret tak długiego życia odpowiedziała: Porządek, spokój, dobre relacje z rodziną i przyjaciółmi, kontakt z naturą, stabilność emocjonalna, dużo pozytywności. Dodała również, że należy "trzymać się z dala od toksycznych ludzi".

Ahir va ser un dia molt intens. Impossible respondre individualment. Vull donar les gràcies a tothom per haver compartit amb mi l’alegria dels 115 anys. Al cap i a la fi, la vida al costat de gent meravellosa és el regal més important. El que ens fa ser feliços és estar agraïts. pic.twitter.com/SjdjvMRzKo — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) March 5, 2022

Kobieta uważa również, że wiele zależy od "szczęścia". Wcześniej wspominała, że jej zdaniem sekret długowieczności tkwi w prowadzeniu życia "bez nadmiaru", a swoje dobre zdrowie przypisywała także codziennemu jedzeniu jogurtu naturalnego.