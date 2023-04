Ma 109 lat i wciąż jest w formie. Zdradził sekret swojej długowieczności

Vincent Dransfield nadal jeździ po mieście swoim hyundaiem, wykonuje obowiązki w domu i przemieszcza się po schodach bez czyjejkolwiek pomocy. Rodzina mężczyzny opisuje, że nie skarży się on również na żadne bóle. Mieszkaniec amerykańskiego New Jersey świętował swoje ostatnie urodziny pizzą i ciastem marchewkowym.

109-latek podkreślił w programie "Today" amerykańskiej stacji NBC, że cały czas "czuje się doskonale". Mężczyzna zdradził przy tym także sekret swojej długowieczności. Ocenił, że jednym z głównych czynników jest "robienie w życiu tego, co się kocha". Okazuje się jednak, że to nie jedyna przyczyna długiego życia Amerykanina.

Przez większość życia służył jako strażak. Dożył 109 lat

Vincent Dransfield urodził się 28 marca 1914 roku. Ma jedno dziecko, trójkę wnucząt i siódemkę prawnuków. 109-latek służył przez ponad 80 lat w lokalnym oddziale straży pożarnej, gdzie "spotkał wielu przyjaciół".

48-letnia wnuczka mężczyzny Erica Lista opisała, że spotkania ze strażakami pomogły dziadkowi poradzić sobie ze śmiercią żony, z którą był przez 45 lat. - Po śmierci mojej babci właśnie to trzymało go przy życiu. Codziennie chodził na dwie godziny do remizy strażackiej, gdzie wszyscy spędzali razem czas. Byli jak jego rodzina - oceniła Erica Lista.

109-latek twierdzi, że choć nigdy nie ćwiczył na siłowni, przez całe życie dbał o aktywność fizyczną. - Miałem 21 lat, kiedy wstąpiłem do straży pożarnej. Przez 40 lat codziennie reagowałem na alarmy w Little Falls. Przez kolejne 40 robiłem to, kiedy czułem się na siłach - podkreślił w "Today".

Vincent Dransfield pracował także przez 60 lat w warsztacie samochodowym. Za namową żony przeszedł na emeryturę pod koniec lat 70.

Zdradził sekret długowieczności. Od 94 lat pije codziennie mleko

Mężczyzna twierdzi, że jednym z sekretów jego długowieczności jest także szklanka mleka dziennie. Napój jest obecny w życiu Vincenta od 94 lat. Tuż po szkole zaczął bowiem pracować na farmie mlecznej, aby pomóc w utrzymaniu rodziny.

- Piłem mleko i dobrze się odżywiałem. Często do tego wracam i myślę, że dało mi to dobry start w życiu - podkreślił Dransfield.

109-latek często oddaje się temu, co kocha. Nie stroni od włoskiego jedzenia, hamburgerów, czekolady i innych słodyczy. Od czasu do czasu pije także kawę oraz piwo. Mężczyzna cały czas sam przygotowuje sobie jedzenie, chociaż zwykle oznacza to tylko podgrzanie zupy na kuchence lub kupienie posiłku w pobliskiej restauracji.

Rzucił palenie z dnia na dzień. "Zawsze pozytywnie podchodzę do życia"

Vincent Dransfield unika mocnych alkoholi, a jakiś czas temu przestał palić. Mężczyzna uzależnił się od nikotyny w wieku 50 lat, kiedy inny strażak zaproponował mu papierosa. Rzucił jednak nałóg 20 lat później.

- Pewnego dnia powiedział mi, że zamierza rzucić palenie. Wyrzucił papierosy do kosza i tyle. Od tego czasu nigdy więcej nie zapalił - opisała Erica Lista.

109-latek określa siebie jako optymistę i uwielbia opowiadać dowcipy. - Zawsze staram się pozytywnie podchodzić do życia - stwierdził na antenie NBC. - Cały czas czuję się doskonale. W życiu miałem ogromne szczęście - dodał mężczyzna.

