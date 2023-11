Lider Hezbollahu zabrał głos po wybuchu wojny w Izraelu. - To, co dzieje się w Strefie Gazy nie jest podobne do poprzednich wojen. To decydująca bitwa - powiedział Hassan Nasrallah. Bojownik ocenił, że atak Hamasu był "odważny i podjęty we właściwym czasie", wskazał także dwa kluczowe cele w toczącej się na Bliskim Wschodzie wojnie. Jego wystąpienie było fetowane na ulicach Bejrutu.