Lekarze rodzinni będą mogli prowadzić pacjentów m.in. z problemami z sercem, tarczycą czy płucami. Nowe zasady dają im też uprawnienia do wypisywania skierowań, które wcześniej mogli zlecać tylko specjaliści. Ma to skrócić drogę chorego do uzyskania pomocy medycznej. Zmiany dotyczą też opieki nocnej i świątecznej.

Z początkiem listopada w życie weszły zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) oraz opiece nocnej i świątecznej. W ramach nowych uprawień lekarze rodzinni będą prowadzić pacjentów z problemami kardiologicznymi, pulmonologicznymi, nefrologicznymi, endokrynologicznymi oraz ze stanem przedcukrzycowym albo cukrzycą.

Szersze uprawnienia lekarzy rodzinnych

Opieka koordynowana będzie polegała w takim przypadku na prowadzeniu pacjenta przez lekarzy rodzinnych w konsultacji ze specjalistami. Ma to skrócić drogę pacjenta do uzyskania pomocy medycznej. Chorzy nie będą musieli czekać w kolejkach do specjalistów, bo lekarzom rodzinnym rozszerzono też pakiet badań diagnostycznych, na które będą mogli kierować swoich pacjentów.

WIDEO: Zmiany w POZ

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Dziś w jednym miejscu, już u naszego lekarza rodzinnego możliwe będzie przeprowadzenie bardzo szerokiego pakietu diagnostycznego. Lekarz rodzinny, który ma podpisaną umowę na koordynowaną opiekę z NFZ, posiada do dyspozycji pakiet środków finansowych, które pozwalają mu na to, aby te wszystkie badania bez uszczuplania swojego wynagrodzenia sfinansować - mówiła na antenie Polsat News dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

Zmiany w opiece nocnej i świątecznej

Zmiany dotyczą też nocnej i świątecznej opieki medycznej. W jej ramach dostępna będzie m.in. teleporada jako standardowa konsultacja.

Są też nowe zasady, które nie do końca cieszą dyrektorów szpitali. Sprawa dotyczy właśnie nocnej i świątecznej opieki medycznej, która podlega pod szpitale posiadające SOR-y. Lekarz dyżurujący będzie mógł zlecać badania, które tego samego dnia będą musiały zostać wykonane.

ZOBACZ: Kozodrza. Wiózł do szpitala dziecko pod respiratorem. Utworzono korytarz życia

- Koło 80 proc. pacjentów, którzy już trafiają na SOR, to są pacjenci, którzy powinni szukać pomocy gdzie indziej, a jednak trafiają do szpitali. Jeżeli pacjentów jest dużo w POZ, szczególnie w okresie grypowym, to czasem nie są zaopatrywani w tym samym dniu, natomiast w nocnej i świątecznej opiece wynikałoby, że każdy pacjent musiałby być zaopatrzony, więc chyba to nie ten kierunek i nie ta droga - skomentował zmiany Bartosz Stemplewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.





To sprawi, że pacjenci świadomie będą wybierać nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, gdzie oferowane im są badania, których wyniki będą dostępne szybciej niż po zgłoszeniu się w przychodni. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych prowadzi rozmowy z resortem.

WIDEO: J. Kuisz w "Gościu Wydarzeń". Zaczęliśmy oswajać swoje państwo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl