Marszałek Sejmu będzie rotacyjny? Kierwiński o kulisach negocjacji opozycji

- Na pewny chcemy umowę koalicyjną pokazać bardzo szybko, żeby zamknąć wszelkie dywagacje prezydenta na temat tego, kto ma większość - zdradził Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Ujawnił też, co będzie w niej zawarte.

Marcin Kierwiński skomentował doniesienia na temat tego, czy będzie on przyszłym szefem resortu administracji.

- To będą decyzję pana premiera Donalda Tuska. Na początku musimy dograć wszelkie kwestie merytoryczne. Samo to, że mogę uczestniczyć w negocjacjach jest dla mnie wielką nagrodą - stwierdził.

Jak podkreślił negocjacje wciąż się toczą. - Są obiecujące i dobre. Widać, że to rozmowy idą w dobrym tempie i atmosferze - zdradził.

Kiedy będzie umowa koalicyjna?

Kierwiński odwołał się również do rozmów liderów opozycji, która miała miejsce w minionym tygodniu. - To spotkanie trwało kilka godzin i było bardzo owocne. Te kwestie przyszłego rządu, prezydium Sejmu, Senatu, to wszystko się ze sobą łączy i kwestie personalne są w tym wypadku przedwczesne - podkreślił poseł PO.

Jak zaznaczył powstanie gotowego dokumentu to nie jest perspektywa tego tygodnia. - Na pewny chcemy tą umowę koalicyjną pokazać bardzo szybko, żeby zamknąć wszelkie dywagacje prezydenta na temat tego, kto ma większość - podkreślił.

Nowy marszałek i wicepremier - możliwe scenariusze

Kierwiński powiedział także, jak będzie wyglądała przyszła umowa koalicyjna. - Będą tam kwestie merytoryczne przyszłego rządu, program będzie jawny. Nie będzie konkretnych projektów ustaw, ale będą cele tego rządu - powiedział. Wskazał, że chodzi m.in. o "przywrócenie Polsce praworządności i przywrócenie naszego kraju do Europy".

Odniósł się też do kwestii nowego marszałka Sejmu. - To, że będzie rotacyjny marszałek Sejmu jest bardzo prawdopodobne. Chcemy sięgnąć po dobre standardy demokracji zachodniej. W Parlamencie Europejskim takie rozwiązanie obowiązuje od lat. Ostateczne decyzje są jednak przed nami - podkreślił.

Jak dodał swoje aspiracje do funkcji marszałka zgłosiła lewica i partia Szymona Hołowni. Powiedział, że realne jest również, że będzie tylko jeden wicepremier.

- Jeżeli chodzi o doświadczenie Władysława Kosiniaka-Kamysza to jest on naturalnym kandydatem do tego, żeby pełnić ważną funkcję w przyszłym rządzie - podkreślił.

"Uważają, że Morawiecki jest zdrajcą polskich interesów"

Marcin Kierwiński został tez zapytany o wypowiedź Donalda Tuska, który mówił, że po 400 dniach rządów, będzie mógł odejść. - Nie wyobrażam sobie, żeby premier Donald Tusk był premierem niepełną kadencję - odpowiedział.

Jego zdaniem premier Mateusz Morawiecki ma problem wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. W programie podzielił się tym, co usłyszał w sejmowych kuluarach. - Politycy Solidarnej Polski (Suwerennej Polski - przyp. red.) uważają, że Mateusz Morawiecki jest zdrajcą polskich interesów - zdradził poseł.

- Rząd opozycji ma większość. Nie potrzebujemy więcej - podkreślił. Kierwiński uważa, że "przeciąganie" posłów z PiS nie ma sensu. - Jestem przeciwnikiem takich prostych transferów politycznych. PiS wprowadził nepotyzm, złodziejstwo. Musimy sobie z tym poradzić - powiedział.

Skomentował także kwestię kwoty wolnej od podatku. - W zależności od tego, kiedy zaczniemy pracować nad budżetem, to wtedy zajmiemy się kwotą wolną od podatku - podkreślił. Dodał też, że na razie nie wiadomo, ile będzie komisji śledczych w sprawie rozliczenia rządów Praw i Sprawiedliwości. Jednak jednym z kandydatów na stanowisko przewodniczącego jednej z nich jest Roman Giertych.

