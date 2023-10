We Wrocławiu z kamienicy przy ulicy Traugutta oberwał się balkon. Do zdarzenia doszło chwilę przed godziną drugą w nocy z soboty na niedzielę. Spadające na chodnik cegły raniły przechodzącego ulicą mężczyznę, który nie odniósł jednak poważnych obrażeń. Sprawę bada obecnie policja.

W nocy z soboty na niedzielę, chwilę przed godz. drugiej z kamienicy przy ulicy Traugutta we Wrocławiu oderwał się balkon. Cegły spadały z drugiego piętra wprost na znajdujący się poniżej chodnik. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.



Jak przekazał kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Stołecznej Policji we Wrocławiu, w momencie wypadku pod balkonem przechodził 23-latek. Uderzył go jeden z oderwanych odłamków. Mężczyzna nie wymagał jednak hospitalizacji i po opatrzeniu na miejscu mógł wracać do domu.

Uszkodzeniu uległ również zaparkowany w pobliżu balkonu samochód.

We Wrocławiu oberwał się balkon. Służby badają sprawę

Sprawę bada policja i inspektor nadzoru budowlanego. Na miejscu zdarzenia w niedzielę pracowali również strażacy. Sprawdzali stopień zniszczeń i to, czy zachowane zostały odpowiednie procedury - szczególnie te dotyczące przeglądów i prowadzenia remontów. Obowiązek ich przestrzegania spoczywa na zarządcy budynku.



Sprawę skomentowała Katarzyna Galewska, rzeczniczka prasowa spółki miejskiej "Wrocławskie Mieszkania", która zarządza czterema mieszkaniami w budynku.

- Ten budynek był częściowo zabezpieczony odpowiednimi siatkami, także zarządca zdawał sobie sprawę ze stanu technicznego, przygotował stosowne dokumenty. Wiem, że została zlecona dokumentacja remontowa tego balkonu - powiedziała w rozmowie z Polsat News przedstawicielka wrocławskiej spółki.



Rzeczniczka dodała również, że zarządca budynku zlecił ekspertyzę, by zbadać stan budynku. Ani zarządca, ani jego przedstawiciele nie chcieli jednak komentować sprawy.

Jak ustalił Polsat News, mieszkańcy już wcześniej zgłaszali fatalny stan balkonu, obawiając się, że może dojść do jego oberwania. Policja wyjaśnia czy doszło do zaniedbań i czy ktoś poniesie w związku z tym konsekwencje.

kjt/Polsat News