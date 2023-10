Hologram przedstawiający Włodzimierza Lenina przemówił do młodzieży podczas zjazdu Komsomołu - podaje w piątek prokremlowska agencja Ria Nowosti. Podczas przemówienia Lenin wyjaśniał młodzieży, jak zostać komunistą.

W piątek w Moskwie, na dzień przed 105. rocznicą Komsomołu, rozpoczął się VII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Komunistycznego Związku Młodzieży Federacji Rosyjskiej. To obecna młodzieżówka Komunistycznej Partii, która nawiązuje do Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży.

Rosja. Hologram Lenina przemówił do młodzieży

Podczas zjazdu młodzi Rosjanie mieli okazje zobaczyć hologram Lenina i posłuchać, jak wyjaśnia im, co zrobić, by zostać komunistą.



- Oczywiście, musimy przyznać przed sobą, że nie można zostać komunistą bez przyswojenia sobie tego, co udało się zgromadzić ludzkości. Powtórzę, było to nierozsądne, by sądzić, że wystarczy wyuczyć się komunistycznych haseł bez przyswojenia tej wiedzy, której konsekwencją był komunizm - mówił hologramowy Lenin, cytowany przez prokremlowskie media.



W trakcie przemówienia wspominał również, jak należy uczyć i przygotować młodzież "żeby mogła dokończyć to, co zaczęliśmy".



Według rosyjskich mediów pięciominutowe wystąpienie wywołało brawa. Zebrani mieli skandować: "Lenin! Partia! Komsomoł!".

W spotkaniu, oprócz "Lenina", wziął udział Giennadij Ziuganow, przewodniczący Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej.



- To nasz siódmi zjazd Komsomołu, komunistyczna partia od pierwszych dni dbała o to, by młodzież wychowywała się w najlepszych tradycjach naszego tysiącletniego mocarstwa - mówił.

