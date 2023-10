Kierowca osobowego mercedesa z pełnym impetem wjechał na przejście dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Wieliczce. W tym samym czasie na pasy wchodziła matka pchająca wózek z dzieckiem w środku. To już kolejne tak niebezpieczne zdarzenie w ostatnich dniach.

Policja informuje o groźnym zdarzeniu przy ul. Mickiewicza w Wieliczce. Wczesnym popołudniem 40-letnia kobieta z dwuletnim dzieckiem w wózku próbowała przekroczyć jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Zignorowała ich 69-letnia właścicielka czarnego mercedesa, która z pełnym impetem uderzyła w wózek. Na całe szczęście zarówno dwulatkowi jak i jego mamie nic się nie stało. W komunikacie policji zamieszczono nagranie z miejsca zdarzenia.

Kierująca osobówką za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym będzie musiała zapłacić mandat w wysokości trzech tys. złotych. Na jej konto powędrowało także 15 punktów karnych.

"Apel zarówno do kierowców jak i pieszych kierujemy zwłaszcza teraz, tuż przed Wszystkimi Świętymi kiedy jest to czas odwiedzania i porządkowania grobów. Apelujemy o przestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego. Prosimy o ostrożność, koncentrację, zwracanie uwagi na pieszych i dostosowanie się do zmian wprowadzonych na ten świąteczny czas" - apelują funkcjonariusze policji.

Wągrowiec: Dwulatek bez opieki przechodził przez zebrę

Do równie groźnego wypadku doszło pod koniec tygodnia w Wągrowcu. Samotny dwuletni chłopiec wkroczył na przejście dla pieszych tuż przed maskę nissana. Kierowca suva nie zauważył dziecko i je potrącił. Na nagraniu widać, jak prowadzący pojazd opuszcza miejsce zdarzenia, o fakcie potrącenia dziecka dowiedział się później od policji. Mężczyzna natychmiast wrócił do Wągrowca.

ZOBACZ: Wągrowiec: Potrącony dwulatek. Matka z zarzutami

Jak ustalił Polsat News, mundurowi zatrzymali 71-latkowi prawo jazdy do czasu wyjaśnienia sprawy. Decyzja, co dalej w związku z jego zachowaniem w czasie tego zdarzenia, zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. Z kolei matka dwulatka usłyszała zarzuty.

WIDEO: Największa zbiórka w historii Fundacji Polsat. Mała Ada walczy o życie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl