"PKP Intercity wchodzi w nowy rok szkolny z dużymi obniżkami cen biletów miesięcznych. W ten sposób narodowy przewoźnik chce zachęcić kolejnych pasażerów do wybierania najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolej" - informuje w nowym komunikacie państwowy przewodnik

Zmiana cennika wejdzie w życie 1 września i obejmie 930 odcinków w całej Polsce. Zakres obniżek jest szeroki; wynosi od 1 zł do 239 zł i zależy od dotychczasowych cen oraz poziomu wypełnienia składów na wybranych trasach.

Obniżki na niektórych odcinkach w województwach: pomorskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim mogą sięgnąć nawet 60 proc. Niewiele mniej, bo o połowę, wyniosą dla pasażerów z dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Noworoczne podwyżki na kolei. Interweniował premier

"Upustami objęliśmy trasy łączące stolice większości regionów z mniejszymi ośrodkami miejskimi. Skala obniżek pozwoli nam na najbardziej konkurencyjną spośród innych przewoźników ofertę biletów okresowych" - zapewnia wiceprezes zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Zgodnie z zapowiedzią. Oto i one OGROMNE obniżki cen biletów okresowych w @PKPIntercityPDP! Największa aż o 68%!



Ponadto przypominam, że przez cały wrzesień nasi seniorzy (od 60 lat) podróżują ze zwiększonym upustem z -30% na -35%.



Dotrzymujemy słowa :) pic.twitter.com/nCi2JOJusf — Tomasz Gontarz (@TGontarz) August 31, 2023

Polityka cenowa PKP Intericty na początku roku była zgoła odmienna - narodowy przewoźnik niespodziewanie podniósł ceny biletów. Bazowa kwota za jednorazowe połączenie obsługiwane przez Pendolino wzrosła średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Wtedy podwyżkę cen biletów przewoźnik uzasadnił wzrostem cen prądu.

ZOBACZ: Droższe bilety PKP Intercity. Jak szukać okazji?

Sprawa urosła do jednej z ważniejszych w kraju, interweniował sam premier. Pod koniec stycznia Mateusz Morawiecki zapowiedział rozmowy ws. cen biletów z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury. - Będę domagał się od zdecydowanych działań oszczędnościowych we wszystkich spółkach PKP, żeby doprowadzić do jak najniższych cen biletów - zapowiadał szef rządu.

Po kilku dniach rzecznik rządu ogłosił, że od 1 marca ceny biletów w PKP Intercity wrócą do poziomu sprzed podwyżki.

pbi/ac/ Polsatnews.pl