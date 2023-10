Doniesienia o ciężkim stanie zdrowia Putina. Kreml reaguje

Rosyjski kanał "Generał SWR" powiadomił w ostatnich dniach, że Władimir Putin doznał zatrzymania akcji serca, a "kilka osób bliskich Putinowi zgodziło się na przeprowadzenie konsultacji, by ustalić działania, jeśli dojdzie do śmierci prezydenta w najbliższych dniach" - podano.

Kanał, który ma być prowadzony przez źródło zbliżone do Kremla, już wcześniej informował m.in. o upadku Putina ze schodów.

Kreml reaguje na informacje o zdrowiu Putina: Kolejny fake news

O te doniesienia we wtorek dziennikarze zapytali rzecznika Kremla. Dmitrij Pieskow zaśmiał się, dementując te informacje.

- Wszystko z nim w porządku, to kolejny fake news - powiedział, cytowany przez RIA Nowosti. Zaprzeczył również, że Putin ma dublerów.

- Należy to do kategorii absurdalnych mistyfikacji informacyjnych, nad którymi z godną pozazdroszczenia wytrwałością dyskutuje cała rzesza mediów. To wywołuje jedynie uśmiech - powiedział Pieskow.

Spekulacje na temat zdrowia Władimira Putina

Władimir Putin 7 października skończył 71 lat. Spekulacje na temat pogarszającego się zdrowia, a nawet walki z nowotworem Putina nasiliły się wraz z rozpoczęciem przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od tego czasu coraz więcej doniesień dotyczyło także wykorzystywania sobowtóra Putina.