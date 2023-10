W obwodzie tarnopolskim w Ukrainie w dawnej miejscowości Puźniki odnaleziono zbiorowy dół, w którym w 1945 roku złożono ciała pomordowanych mieszkańców wsi - przekazał Michał Dworczyk. Polska wystąpiła do władz ukraińskich o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. - Nie spoczniemy, dopóki nie upamiętnimy wszystkich zbrodni ukraińskiego nacjonalizmu na Wołyniu i na Podolu - zapowiedział premier.

"W byłej miejscowości Puźniki (rejon Czortków, obwód tarnopolski na Ukrainie) specjaliści polscy i ukraińscy, po czterech miesiącach trudnych poszukiwań szczątków Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów, odnaleźli zbiorowy dół, w którym w 1945 r. złożono ciała pomordowanych mieszkańców wsi"- napisał Michał Dworczyk w serwisie X.

Polska wystąpiła do ukraińskich władz

Jak powiadomił, zgodnie z przepisami, Polska wystąpiła do Ukrainy o zgodę na "przeprowadzenie ekshumacji, badań oraz godny pochówek".

ZOBACZ: Premier Mateusz Morawiecki wkopał krzyż poświęcony ofiarom rzezi wołyńskiej



Michał Dworczyk przekazał, że jest to pierwszy raz od ponad dziewięciu lat, kiedy w Ukrainie został odnalezione szczątki Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów.

Po południu do informacji przekazywanych przez Dworczyka odniósł się premier Morawiecki. "Prace trwają i będą kontynuowane. Doprowadzimy tę sprawę do końca. Jesteśmy to winni tysiącom ofiar Wołynia i ich rodzinom" - napisał premier.

- Nie spoczniemy, dopóki nie upamiętnimy wszystkich zbrodni ukraińskiego nacjonalizmu na Wołyniu i na Podolu - powiedział na opublikowanym nagraniu.

Mateusz Morawiecki odwiedził Puźniki

Prace na miejscu prowadzone były przez polskich i ukraińskich specjalistów przez cztery miesiące. Jak przypomniał Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, miejsce poszukiwań odwiedził w lipcu premier Mateusz Morawiecki w związku z upamiętnieniem rzezi wołyńskiej.

- Nie spocznę, dopóki ostatnia ofiara strasznej zbrodni wołyńskiej, zbrodni Galicji Wschodniej nie zostanie odszukana - mówił wtedy Mateusz Morawiecki podczas wizyty na cmentarzu.



Podczas wizyty premier Morawiecki razem z gubernatorem obwodu tarnopolskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze, oddając hołd pomordowanym.

WIDEO: Konfederacja po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/kg/polsatnews.pl