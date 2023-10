Prokurator Ewa Wrzosek wróciła w piątek rano do pracy po tym, jak dzień wcześniej Sąd Najwyższy uchylił zawieszenie jej w obowiązkach. Przerwa trwała 11 miesięcy i była związana z niedoszłymi, tzw. wyborami kopertowymi. - To był długi i niesprawiedliwy okres (...). To nie koniec potyczek ze Zbigniewem Ziobrą - zapowiedziała podczas porannego wystąpienia.