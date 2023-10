Na budowie trasy tramwajowej na Białołęce po południu doszło do wybuchu gazu. Cztery osoby zostały poszkodowane, trafiły do stołecznych szpitali. Służby ustalają przyczyny zdarzenia.

Przed godziną 16 podczas prac spawalniczych w kanale przy ulicy Annopol 4 doszło do wybuchu, który wyrwał pokrywy studzienek kanalizacyjnych - wynika ze wstępnych ustaleń służb. W kanalizacji wykryto gaz, zamknięto pobliskie ulice.

Warszawa. Wybuch na ulicy Annopol. Są poszkodowani

- Są tam prowadzone prace ziemne w kanale. Ze wstępnych informacji wynika, że do wybuchu doszło podczas prac spawalniczych. Doprowadził on do wyrwania pokryw wszystkich studzienek kanalizacyjnych - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

Strażak dodał, że na miejscu znajdowały się 16 zastępów straży pożarnej i 2 grupy operacyjne: miasta i województwa. - Przyczyny są badane, nadal ich nie znamy - podkreślił Bogdan Smoter.

Poszkodowani trafili do placówek na ulicy Szaserów, Szpitala Praskiego oraz Bródnowskiego.

Wybuch w Warszawie. Wznowiono ruch samochodowy i tramwajowy

Na profilu miasta poinformowano, że kwadrans po godz. 19 straż pożarna zakończyła działania. Służby oceniły, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.



O godz. 20 wznowiono ruch samochodowy oraz tramwajowy.

mak/ Polsatnews.pl