W kamienicy przy ulicy Warszawskiej w Gdyni doszło do wybuchu W rezultacie w jednym z mieszkań na drugim piętrze wybuchł pożar. Strażacy poradzili już sobie z opanowaniem ognia. Przyczyny silnej eksplozji ustala prokuratura.

Jak informuje Radio Gdańsk do wybuchu gazu w gdyńskim mieszkaniu doszło około 6:00 rano. Na miejsce przybyli strażacy.

- Na miejscu okazało się, że doszło do eksplozji, ale nie wiadomo od czego. Siła wybuchu wyrwała drzwi z futrynami – powiedział w rozmowie z rozgłośnią kapitan Paweł Przybyłowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Ratownicy ewakuowali z budynku kilku mieszkańców. - Poszkodowany został 62-letni mężczyzna. Gdy do szpitala zabierało go pogotowie, był nieprzytomny. Pożar został już opanowany, lokatorzy mogli już powrócić do mieszkań - przekazała Polsatnews.pl podkomisarz Jolanta Grunert z gdyńskiej policji.

Jak dodała powiadomiono już prokuraturę, a policjanci i strażacy ustalają przyczynę eksplozji. Prawdopodobnie był to wybuch gazu. Na miejscu są cztery zastępy gaśnicze.