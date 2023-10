Robert Card, podejrzany o spowodowanie masakry w USA, wciąż jest na wolności. Funkcjonariusze w całym stanie Maine szukają 40-latka, który zabił 18 osób, a 13 ranił.

Do masakry doszło w środę ok. godziny 19 czasu lokalnego (1 w nocy w czwartek czasu polskiego). Mężczyzna uzbrojony w karabin otworzył ogień do osób znajdujących się w kręgielni i restauracji.

Napastnik to rezerwista armii USA

Policja poleciła mieszkańcom, aby nie wychodzili ze swoich domów i dokładnie pozamykali drzwi oraz okna, dopóki zabójca jest na wolności. Napastnik został zidentyfikowany jako 40-letni Robert Card.

Mężczyzna jest certyfikowanym instruktorem broni palnej i rezerwistą armii Stanów Zjednoczonych, ale wojsko USA przekazało, że od momentu umieszczenia go na liście w 2002 roku, Card nie brał czynnego udziału w żadnych walkach.

Na razie nie wiadomo, jaki był motyw działania sprawcy.

Według doniesień Associated Press napastnik miał wcześniej problemy ze zdrowiem psychicznym. Latem tego roku przez dwa tygodnie leczył się w ośrodku psychiatrycznym. Mówił, że słyszy głosy i miał grozić użyciem broni.

Strzelca szuka nie tylko lokalna policja, ale także stanowa. Ponadto w akcję zaangażowano funkcjonariuszy FBI oraz agentów ATF (Biura ds. alkoholu, tytoniu, broni palnej i materiałów wybuchowych).