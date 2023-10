Poniżej prognoza pogody na 1 listopada podzielona na poszczególne województwa.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych na Dolnym Śląsku?

Wszystko wskazuje na to, że będzie można liczyć na całkiem dobre warunki pogodowe. W godzinach porannych słupki rtęci pokażą około 8 st. C. W zachodniej części dolnośląskiego nawet 15 kresek powyżej zera.



Nigdzie nie powinno też padać. Nieco chłodniej na pograniczu polsko-niemieckim oraz w Kotlinie Kłodzkiej – tam w szczycie można liczyć na 10 st. C. Pod wieczór może nasunąć się front znad Niemiec, który przyniesie opady deszczu.

Pogoda na Wszystkich Świętych w województwie opolskim

Temperatura będzie zbliżona do 8-11 st. C. Najcieplej w Nysie, Brzegu i Namysłowie - nawet 13 st. C. W tej chwili nic nie wskazuje na to, by nad Opolszczyzną miały wystąpić opady deszczu lub śniegu. Po zachodzie słońca temperatura zacznie szybko spadać - o 20/21 słupki rtęci pokażą 6 st. C.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych w województwie śląskim?

Rano możliwe przelotne opady deszczu nad praktycznie całym województwem śląskim. Z biegiem czasu będą one przemieszczać się z zachodu na wschód. Temperatura dość wyrównana: od 10 do 11 stopni powyżej zera. Nieco chłodniej tylko w okolicach Bielska-Białej: 8 st. C.



Popołudniem województwo śląskie będzie podzielone na dwie strefy: deszczową i bezdeszczową.

fot za: IMGW.pl, opracowanie własne

Praktycznie nad całym województwem śląskim będą utrzymywać się gęste chmury piętra średniego. Na słońce raczej nie ma co liczyć – przynajmniej według obecnych danych, jakie pojawiają się już w licznych modelach meteorologicznych.

Pogoda na Wszystkich Świętych w Małopolsce

Temperatury mają utrzymywać się na poziomie 7-9 st. C, poza okolicami Tatr, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 2-3 st. C. Mogą wystąpić intensywne opady deszczu, które obejmą swoim zasięgiem praktycznie cały region.



Im dalej na wschód, tym większa szansa na to, że przelotny deszcz będzie stopniowo zamieniał się w rzęsiste, utrudniające podróże, opady. Mieszkańcy okolic podgórskich muszą wykazać się szczególną ostrożnością. W nocy deszcz może marznąć.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych na Podkarpaciu?

Na Podkarpaciu sytuacja pogodowa będzie podobna do tej na Mazowszu. Temperatura wyniesie 7-9 st. C poza regionami górskimi – w Bieszczadach temp. wyniesie ok. 5 st. C. Nad całym województwem przetaczać się będzie deszczowy front, który szczególnie da się we znaki mieszkańcom ziemi sanockiej i przemyskiej.

Jaka pogoda w województwie lubuskim na Wszystkich Świętych?

Temperatura wyniesie 15 st. C. Sporo wskazuje na to, że popołudniem zza chmur może zacząć przebijać się słońce – zwłaszcza w północno-zachodniej części województwa.

Jaka pogoda w województwie wielkopolskim na Wszystkich Świętych?

Od ok. 10 st. C w Koninie po 12 st. C w Poznaniu i na krańcach zachodnich. Spodziewamy się niemal stuprocentowego zachmurzenia oraz braku jakichkolwiek opadów atmosferycznych. Po zmroku słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 7 st. C.

Łódzkie: pogoda na Wszystkich Świętych 2023

Województwo będzie podzielone na dwie niemal idealnie równe połówki – podobnie, jak śląskie. Na zachód od Kutna, Łodzi i Radomska nie powinno padać. We wschodniej części możliwe przelotne opady.

Temperatury w całym województwie będą dość stabilne. Spodziewamy się 8-9 st. C w szczycie. Po zmierzchu słupki rtęci pokażą 5 st. C.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych w woj. świętokrzyskim?

W całym regionie temperatura dość podobna – może wahać się między 9 a 11 st. C w szczycie. W dniu Wszystkich Świętych przez Kielecczyznę przetoczą się spore ulewy. Najmocniej będzie padać w południowo-wschodniej części regionu. Deszcz ustąpi w godzinach nocnych.

Pogoda w woj. lubelskim na Wszystkich Świętych 2023 – co warto wiedzieć?

Od wczesnych godzin porannych możliwe intensywne opady deszczu. W tej chwili modele pogodowe są dość zgodne – będzie padać praktycznie nad całym województwem. W południe można liczyć na około 10 st. C. Po zachodzie słońca słupki rtęci zatrzymają się na 5 st. C.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych w województwie mazowieckim?

Jest to bardzo rozległe województwo, dlatego też warto podzielić je na trzy części: północną, centralną i południową. Takie rozgraniczenie wymuszają zresztą prognozowane warunki meteorologiczne w dniu Wszystkich Świętych.

fot. za: IMGW.pl, opracowanie własne

W okolicach Ostrołęki będzie najchłodniej. W południe spodziewamy się 5 st. C. W pasie centralnym ciągnącym się od Płocka, przez Warszawę, aż po Ostrów Mazowiecką, termometry pokażą 8 st. C. Najcieplej nieopodal Siedlec i Radomia: 10 st. C.



Najwyższa termika przyniesie też za sobą największe szanse na opady deszczu – te mogą być szczególnie uciążliwe na ziemi radomskiej. Nigdzie nie można liczyć choćby na kilka słonecznych chwil – nad tą częścią Polski niepodzielnie będą rządzić gęste chmury.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych w woj. zachodniopomorskim?

Co ciekawe, będzie to jedno z tych województw, gdzie kontrast termiczny będzie naprawdę spory. W Szczecinie można spodziewać się 14-15 st. C, w centralnej części województwa, na wysokości Trzebiatowa, 11 st. C, a na wschodzie, przy Darłowie, na nie więcej niż 8 st. C.



Nigdzie nie powinno padać. W ciągu całego dnia można nawet spodziewać się niewielkich przejaśnień, choć niemal pewne jest, że dominować będą chmury. Po zmroku od 6 st. C we wschodniej części zachodniopomorskiego, do 10 st. C w okolicach Szczecina.

Jaka pogoda w woj. kujawsko-pomorskim na Wszystkich Świętych w 2023?

Można spodziewać się 7-8 st. C w szczycie. Nad całym województwem gęste chmury, w tej chwili nie widać szans na rozpogodzenia. Nie powinno padać, a po zmierzchu temperatura nie spadnie poniżej 3 st. C.

Pogoda w województwie pomorskim na Wszystkich Świętych

W tej części kraju spodziewamy się wpływu ośrodka wyżowego znad Litwy, który będzie zaciągał do kraju zimne powietrze ze wschodu i północnego wschodu. W południe ok. 5 st. C. Uczucie chłodu będzie potęgował wiatr znad Bałtyku.

W tej chwili na terenie województwa pomorskiego nie przewiduje się opadów ani deszczu, ani śniegu. Kierowcy muszą jednak zachować czujność. Po 19 słupki rtęci spadną do 2 st. C Nie można też wykluczyć lokalnych przymrozków.

Jaka pogoda w woj. warmińsko-mazurskim na Wszystkich Świętych 2023?

W pasie północnym, od Bartoszyc, przez Węgorzewo, aż po Olecko, w południe temp. w okolicach 2 st. C. W południowej części możliwe cztery kreski powyżej zera.



Nie przewiduje się opadów deszczu. Po g. 22 słupki rtęci spadną do około 0 st. C. Możliwe, że nad ranem temperatura będzie ujemna.

Pogoda na Wszystkich Świętych na Podlasiu – na jaką aurę można liczyć?

Suwałki, czyli "polski biegun zimna", zatrzymają się na 2 st. C. W centralnej części regionu (Łomża, Białystok) możliwe 5 st. C. Najcieplej na południe od Bielska Podlaskiego – nawet 8 st. C.



Opady deszczu mogą nasunąć się nad południową część podlaskiego późnym wieczorem, jednak w tej chwili trudno oszacować, czy przedrą się one także nad północną część regionu i przejdą w śnieg lub deszcz ze śniegiem.

