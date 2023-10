- Rozmawialiśmy o relacjach z Ukrainą, o polskiej suwerenności i sprawach traktatów unijnych - powiedział po spotkaniu z prezydentem jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. - To była bardzo pożyteczna rozmowa - zaznaczył. Polityk przekazał, że Andrzej Duda zaprosił ich do dalszego kontaktu.

Na spotkaniu pojawiło się trzech liderów Konfederacji - prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun oraz posłowie przyszłej kadencji Sejmu - Włodzimierz Skalik i Przemysław Wipler.

- Poruszyliśmy z prezydentem Andrzejem Dudą szereg problemów. Pytał nas także o przyszłe możliwe koalicje w Sejmie - powiedział po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Krzysztof Bosak.

Konfederacja po spotkaniu u Andrzeja Dudy

- Rozmawialiśmy o naszych relacjach z Ukrainą, o polskiej suwerenności i sprawach traktatów unijnych. Poruszyliśmy bardzo szeroki wachlarz tematów. To była bardzo pożyteczna rozmowa. Otrzymaliśmy także zaproszenie do dalszego kontaktu - dodał lider Konfederacji.

Krzysztof Bosak zaznaczył, że Konfederacja będzie dbać o interes Polski.

Przed spotkaniem z prezydentem Bosak deklarował, że "po wyborach dla Konfederacji nic się nie zmieniło". - Nie zamierzamy tworzyć koalicji ani z KO ani z PiS - zaznaczył.

Spotkania konsultacyjne z Andrzejem Dudą. W Pałacu były już cztery komitety

Wcześniej, o godz. 13, w konsultacjach udział wzięli politycy Lewicy. To współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg i Magdalena Biejat, senator-elekt, szef Unii Pracy Waldemar Witkowski oraz przewodniczący PPS, senator Wojciech Konieczny.

O 11 odbyło się spotkanie z przedstawicielami KW Trzecia Droga: liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią oraz prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Konsultacje prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie rozpoczęły się we wtorek. Pierwszymi, z którymi rozmawiał prezydent byli we wtorek politycy PiS - premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz rzecznik partii Rafał Bochenek.

WIDEO: Konfederacja po spotkaniu z prezydentem



Później Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej: szefem PO i kandydatem opozycji na premiera Donaldem Tuskiem, a także Barbarą Nowacką (Inicjatywa Polska), Adamem Szłapką (Nowoczesna), Urszulą Zielińską (Zieloni) oraz Marcinem Kierwińskim (PO).

We wtorek liderzy KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy zapewnili o gotowości do tworzenia rządu. Ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Zaapelowali też do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze powierzenie misji tworzenia rządu oraz o jak najszybsze zwołanie posiedzenia nowego Sejmu.

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

WIDEO: Premier Morawiecki o działaniach Komisji Europejskiej: Niedopuszczalny szantaż

mbl/kg/ Polsatnews.pl