Władimir Putin doznał zatrzymania akcji serca - powiadomił rosyjski kanał "Generał SWR". "Kilka osób bliskich Putinowi zgodziło się na przeprowadzenie konsultacji, by ustalić działania, jeśli dojdzie do śmierci Putina w najbliższych dniach" - podano. Kanał, który ma być prowadzony przez źródło zbliżone do Kremla, już wcześniej informował m.in. o upadku Putina ze schodów.