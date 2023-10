Kilka dni temu Piotr Tymochowicz zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym opisywał spotkanie i rozmowę, którą miał przeprowadzić z Grzegorzem Rysiem, obecnym metropolitą łódzkim.

"Grzegorz Ryś był przez wiele lat moim przyjacielem, przynajmniej tak definiowaliśmy naszą znajomość jednak, gdy mnie zamknęli w areszcie tymczasowym Ziobry, udawał, że mnie nie zna, odwrócił się wtedy ode mnie. Mimo to, utrzymywałem i naszą znajomość i jego słowa lojalnie w tajemnicy. Niedawno rozmawialiśmy długo - przez telefon, przepraszał mnie za swoją bierność, gdy potrzebowałem pomocy. I ok, my ateiści potrafimy wybaczać" - napisał Piotr Tymochowicz.

W swoim wpisie opisuje, jak kard. Grzegorz Ryś miał przyznać, że jest ateistą podobnie jak większość duchownych.

"A jak ty bracie Piotrze myślisz, kim ja niby jestem?" (...) "Przecież ten cały kościół to biznes jest - jeden z najlepszych zresztą - i nic więcej ...." I dodał jeszcze: "przecież większość z nas, jakieś 80 proc., to są także ateiści - od zawsze" - napisał Tymochowicz.

Kuria: Kardynał nie zna P. Tymochowicza

W niedzielę wieczorem na stronach Archidiecezji Łódzkiej opublikowano oświadczenie kanclerza kurii ks. Zbigniewa Tracza, w którym stanowczo zaprzeczono przytoczonej przez Tymochowicza historii.

"Kard. Grzegorz Ryś nie zna osobiście pana Piotra Tymochowicza; tym bardziej nigdy nie spotykał się z nim przy stole, nie przechodził z nim na 'Ty' i nie jest jego przyjacielem. Nigdy nie rozmawiał z nim telefonicznie" - wskazano.

"W świetle powyższych faktów odnośną publikację można interpretować jedynie jako całkowicie zmyśloną historię, stanowiącą obrzydliwą prowokację wymierzoną w osobę i dobre imię kard. Rysia" - dodano.

Zdaniem ks. Zbigniewa Tracza sugerowanie, że ks. kard. Grzegorz Ryś jest osobą niewierzącą "godzą w dobro wspólnoty Kościoła, której przewodzi".

Rano na oświadczenie Archidiecezji Łódzkiej odpowiedział Piotr Tymochowicz. Podtrzymał w nim, że osobiście zna kardynała Grzegorza Rysia.

"Nie chciał rozgłosu - zawsze był skromny wbrew pozorom i w naszych długich rozmowach jakże szczery i dosadny. I za to go lubiłem. To nie jest zły człowiek. W gruncie rzeczy cieszę się, że został kardynałem. Naprawdę zawsze mu dobrze życzyłem" - wskazał Tymochowicz.

Kim jest Piotr Tymochowicz?

Piotr Tymochowicz przez lata pracował jako doradca do spraw wizerunku medialnego. W swojej karierze współpracował z takimi politykami, jak Marian Krzaklewski, Andrzej Lepper czy Janusz Palikot.

W 2017 roku został tymczasowo aresztowany pod zarzutem rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem dzieci. W 2018 roku został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, ale w 2020 roku sąd uznał jego apelację i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W sierpniu 2023 r. Piotr Tymochowicz został uniewinniony przez sąd rejonowy.

W ostatnich latach Piotr Tymochowicz mieszkał w Kambodży, obecnie deklaruje, że przebywa w Chinach.

