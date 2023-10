Nie ulega żadnej wątpliwości, że dopiero co zakończony weekend był niezwykle dynamiczny i zmienny. Faktem jest jednak, że to już przeszłość. Front przetoczył się przez Polskę, a nad naszą częścią kontynentu chwilowo zapanował spokój. Co w pogodzie zmieni poniedziałek? Jednocześnie sporo i… niewiele. Zobaczcie sami!