Jeden z tygodników informował o takim układzie w przyszłym rządzie: Tusk premierem, Kosiniak-Kamysz wicepremierem, Hołownia marszałkiem Sejmu, a Biejat marszałkiem Senatu. Do tych spekulacji odniósł się Paweł Zalewski. - Gdybyśmy taką konstrukcję polityczną chcieli zbudować, to te fundamenty, o których pisze "Newsweek", można by uznać za trwałe - powiedział w "Graffiti".