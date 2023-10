- Przed rozpoczęciem konsultacji z prezydentem Andrzejem Dudą liderzy trzech opozycyjnych formacji wydadzą wspólne oświadczenie - powiedział w Polsat News poseł KO Maciej Lasek. Jak dodał, odbędzie się to we wtorek rano. Polityk podkreślił, że obecnie trwają rozmowy o umowie koalicyjnej.

- Zanim rozpoczną się konsultacje w Kancelarii Prezydenta z Andrzejem Dudą, liderzy trzech opozycyjnych formacji, które będą razem sprawować rządy, wydadzą wspólne oświadczenie - powiedział Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej w Debacie Powyborczej w Polsat News.

Dopytywany, co będzie w tym oświadczeniu Lasek odparł, że "musimy poczekać do wtorku". - W tej chwili trwają rozmowy, które mają na celu przygotowanie trwałej umowy koalicyjnej na najbliższe co najmniej cztery lata - dodał polityk KO.

Krajobraz powyborczy. Spotkania komitetów wyborczych z Andrzejem Dudą

Kancelaria Prezydenta przekazała, że we wtorek i środę na zaproszenie prezydenta, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie RP X kadencji.

Jak podkreślono, spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach. We wtorek, na godz. 12, zaplanowano spotkania z przedstawicielami KW Prawo i Sprawiedliwość, natomiast na godz. 14 konsultacje z KKW Koalicja Obywatelska PO. N IPL Zieloni.

W środę prezydent spotka się z przedstawicielami KKW Trzecia Droga Polskie Stronnictwo Ludowe - Polska 2050 Szymona Hołowni (godz. 11:00), KW Nowa Lewica (godz. 13:00) i KW Konfederacja Wolność i Niepodległość (godz. 15:00).

W czwartek Zarząd Krajowy PO upoważnił przewodniczącego Platformy Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą oraz Lewicą i jednogłośnie zatwierdził jego kandydaturę na urząd premiera RP.

