"Polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu" - napisał ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne. Dyplomata odniósł się do hasła z propalestyńskiego marszu w Warszawie, które brzmiało: "keep the world clean" (utrzymaj świat w czystości), a obok narysowano kosz, w którym umieszczono flagę Izraela. Sprawę skomentował także wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W sobotę w stolicy odbył się marsz, którego uczestnicy protestowali przeciwko akcji Izraela w Strefie Gazy, w wyniku której giną palestyńscy cywile.

Protestujący nieśli ze flagi Palestyny i liczne transparenty. Pojawiały się na nich hasła: "Stop ludobójstwu Palestyńczyków", "Wolna Palestyna", "From the river to the sea, Palestine will be free" (Od rzeki do morza, Palestyna będzie wolna), "To, co dzieje się w Palestynie, to jest ludobójstwo i masowe zniszczenie, i jesteśmy tego naocznymi świadkami na żywo".

Wśród nich pojawiło się także hasło z napisem "keep the world clean" (utrzymaj świat w czystości) oraz narysowanym koszem na śmieci z flagą Izraela w środku.

Do tego transparentu odniósł się ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne.

"Warszawa dzisiaj. Polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu" - napisał.

Zdjęcie z tym samym transparentem skomentował w mediach społecznościowych wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który napisał w mediach społecznościowych komentarz.

"To absolutnie nie powinno mieć miejsca. Transparenty wzywające do nienawiści ze względów narodowościowych etnicznych to złamanie prawa - i podstawa do rozwiązania zgromadzenia. Odpowiedzialność za brak reakcji spada na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i władze m. st. Warszawy" - napisał.

"W przypadku Marszu Niepodległości i innych manifestacji patriotycznych nigdy nie mieli skrupułów. Zakazywali i rozwiązywali pod byle pretekstem. Teraz - cisza" - dodał Jabłoński.

Wiceszef MSZ pytał, czy "w tym przypadku przyczyną był fakt, że manifestowali głównie cudzoziemcy, wobec których Rafał Trzaskowski boi się / wstydzi zareagować".

Wojna w Izraelu. Atak Hamasu nastąpił 7 października

Propalestyński marsz w Warszawie był jednym z kilkunastu podobnych wydarzeń organizowanych na świecie.

W sobotę wieczorem rzecznik izraelskiego wojska, kontradmirał Daniel Hagari powiedział, że Izrael planuje zintensyfikować ataki na Strefę Gazy w ramach przygotowań do kolejnego etapu wojny z Hamasem.

Resort zdrowia w Strefie Gazy przekazał, że od początku konfliktu w enklawie zginęło 4385 Palestyńczyków, a 13651 zostało rannych wyniku trwających od 7 października izraelskich ostrzałów.

Wojnę w Izraelu rozpoczął atak terrorystyczny palestyńskiego Hamasu. 7 października zaatakowano terytorium Izraela, zabijając mieszkańców przygranicznych miasteczek i porywając cywilów do Strefy Gazy. Zginęło wówczas ponad 1,4 tys. osób, a uprowadzono nie mniej niż 203 cywilów, w tym dzieci, kobiet i seniorów.