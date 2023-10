Mija tydzień od wyborów parlamentarnych 2023. We wtorek i środę odbędą się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy ze wszystkimi komitetami wyborczymi.

Tworzenie nowego rządu. "Większość parlamentarna sprawdzana jest głosami na sali sejmowej"

- Odbyły się wybory i potrzebny jest czas refleksji, by nabrać dystans do tego, co jest związane z emocjami kampanii wyborczej. Rozmowy w przyszłym tygodniu, o czym mówił pan prezydent, będą dotyczyć kwestii programowych i pytań, jak poszczególne ugrupowania będą zamierzały realizować swoje obietnice wyborcze - mówił Piotr Ćwik (Kancelaria Prezydenta). - Na pewno padnie pytanie, kto zdaniem poszczególnych przedstawicieli, będzie najlepszym kandydatem na premiera - dodał.



Piotr Ćwik został zapytany, jaka będzie reakcja prezydenta, jeśli podczas spotkania we wtorek szef PO oświadczy, że ma poparcie 248 posłów i poprosi o powierzenie misji tworzenia rządu. - Większość parlamentarna sprawdzana jest głosami na sali sejmowej. Pierwsze posiedzenia i głosowania, które się odbędą, to będzie ten moment, kiedy zostanie zweryfikowana ilość głosów poszczególnych ugrupowań i ewentualnych koalicji - odpowiedział.

Katarzyna Kotula: Nie ma dzisiaj na to, żebyśmy czekali, wiedząc, że PiS i Zjednoczona Prawica większości nie zbiorą

- Misję tworzenia rządu powierza prezydent, ale mam nadzieję, że uszanuje wolę wyborców (…) Donald Tusk powinien tworzyć rząd - powiedział Robert Kropiwnicki (KO). W ocenie Kropiwnickigo, jeśli prezydent uzna inaczej, będzie to "niepotrzebna próba przeciągania".



Zapytany, czy Władysław Kosiniak-Kamysz odmówiłby prezydentowi, gdyby szef PSL otrzymał misję tworzenia rządu, powiedział: Mam nadzieję. Powinien odmówić, bo jednak jest pewne porozumienie między liderami, że naszym kandydatem jest Donald Tusk.

- Naród poszedł do wyborów i wybrał zmianę. Obywatele zagłosowali za zmianą. Nie ma dzisiaj na to, żebyśmy czekali, wiedząc, że PiS i Zjednoczona Prawica większości nie zbiorą, bo nikt się dzisiaj nie da przekupić - mówiła Katarzyna Kotula (Lewica). - Jestem pewna, że nie zbiorą - dodała.



Marek Jakubiak (Zjednoczona Prawica) został zapytany, czy PiS ma szansę stworzyć rząd, jeśli otrzyma taką możliwość. - To trzeba PiS pytać. Marzy mi się poważne państwo, a ono jest, gdy pewne kanony wprowadzane dobrym obyczajem mają miejsce i mają zrozumienie, cała scena polityczna powinna to zrozumieć - mówił.



- Prezydent musi zagwarantować powołanie rządu, bo to jest jego konstytucyjny obowiązek - zaznaczył Robert Kropiwnicki (KO). - W poważnym państwie to prezydent decyduje, a nie pan. Proszę nie wywierać presji na prezydenta - wtrącił Marek Jakubiak.



Według Jakubiaka prezydent powinien zachować "mechanizm prawny i obyczajowe". - Oto idą wybory, żeby je wygrać. PiS dostało najwięcej mandatów i powinno dostać misję tworzenia rządu. Nie uda się, są następne konstytucyjne kroki - powiedział.

Ryszard Petru: Prezydent ma dwa warianty

- Jarosław Kaczyński wie, że przegrał wybory. Nikt nas nie pokłóci z KO i Lewicą. Nie będziemy rozgrywani żadnymi nazwiskami. Premierem będzie ten, który zostanie uzgodniony między trzema partiami. Dzisiaj jest na stole kandydatura Donalda Tuska. Nie damy się rozegrać ani prezydentowi, ani nikomu innemu - zapewniał Ryszard Petru (Trzecia Droga).

- Prezydent ma dwa warianty - albo będzie tworzył chaos albo będzie stabilizować. Prezydent doskonale wie, że nie ma szansy utworzenia rządu przez Zjednoczoną Prawicę, która przyznaje się do tego, że przegrała wybory (…) kupowanie czasu dla PiS na dwa miesiące jest czasem straconym dla Polski - dodał.



- Prezydent będzie musiał podjąć decyzję, czy chce płacić rachunek przed opinią publiczną za faktyczne przedłużenie obecnego rządu o kilka miesięcy. Albo da im szansę na bardziej zorganizowany odwrót - na powołanie iluś szefów organów centralnych np. szefa komisji nadzoru finansowego, da szansę, żeby wziąć jeszcze dwie-trzy pensje w spółkach Skarbu Państwa, agencjach rządowych, ministerstwach i jednocześnie wstrzyma dynamikę zmian. Jest jasne, że sześć-dziewięć miesięcy po wyborach to najważniejszy czas na przeprowadzenie prawdziwej zmiany, która zadziała - mówił Przemysław Wipler (Konfederacja). - Każdy miesiąc urwany z tej dynamiki zmiany, to podcinanie nóg nowemu rządowi - dodał.



- Prezydent jest z drugiego obozu i będzie to go kosztowało i w opinii publicznej, w nastrojach wobec niego, ale alternatywą jest podcięcie nóg własnemu obozowi i pozwolenie, żeby zostali grubo ostrzelani podczas odwrotu, na co zasłużyli - powiedział Wipler.

Przemysław Wipler zwrócił uwagę, że gdyby prezydent chciał, to mógłby zwołać posiedzenie rządu na przyszył tydzień. - Alternatywą jest rząd, który zostanie wybrany 6 grudnia, przy czym ministrowie zostaną powołani na początku stycznia, bo pewnie pan prezydent pojedzie na narty, jego prawo, też ma prawo do urlopu - mówił.

Jak ocenił, do ostatecznego utworzenia rządu przez dzisiejszą opozycję, członkowie KO, Trzeciej Drogi i Lewicy zdążą się "jeszcze bardziej pokłócić". Przemysław Wipler nie wyklucza, że brane pod uwagę jest "rosnące napięcie" między przyszłymi koalicjantami.

- Jeżeli prezydent podejmie inną decyzję, to jego decyzja. Jesteśmy poważnym państwem. Przestańcie knuć - mówił Jakubiak.



- Naszym celem jest poukładanie naszych programów, żeby była możliwość realizacji wszystkich postulatów - mówił Petru. - Pan Jakubiak chce nas wprowadzić w sytuację, że będziemy rzucać nazwiskami, jak na giełdzie, w czasie, gdy negocjacje lubią ciszę. Nie damy się sprowokować - zaznaczył. - Rozumiemy emocje po tamtej stronie - dodawała Kotula.

Aborcji w umowie koalicyjnej?

Przemysław Wipler zwrócił uwagę, że Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że kwestie dotyczące aborcji i światopoglądowe nie zostaną wpisane do umowy koalicyjnej. Jak ocenił, jeśli tak się stanie, Lewica "nikomu do niczego nie będzie potrzebna za cztery lata".

- To jest coś, co was odróżnia od PO - radykalniejsze stanowisko w sprawach obyczajowych, jak ich nie wpiszecie, to was nie ma. Straciliście pół miliona wyborców względem ostatnich wyborów, stracicie całą resztę, zostaniecie wypici przez słomkę przez Donalda Tuska - powiedział.



Z drugiej strony, jak wskazywał Wipler, w PSL są politycy, którzy "zostali wyrzuceni z PO za stosunek do aborcji".



- Lewica mówi o tym od dawna, kwestię aborcji można rozwiązać na trzy sposoby - przekazała Kotula. Jak wymieniła należą do nich: uchylenie wyroku TK, wprowadzenie ustawy o dekryminalizacji, pełna legalizacja aborcji.



- Pan Wipler próbuje nas pokłócić, pokazać różnice, to się nie uda - mówił Kropiwnicki.

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w niedzielę byli Marek Jakubiak (Zjednoczona Prawica), Ryszard Petru (Trzecia Droga), Robert Kropiwnicki (KO), Katarzyna Kotula (Lewica), Przemysław Wipler (Konfederacja) oraz Piotr Ćwik (Kancelaria Prezydenta).

anw/Polsat News