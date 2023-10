Przed budynkiem klubu w Chrzanowie (woj. małopolskie) doszło do groźnego incydentu. 26-letni obywatel Gruzji pod wpływem alkoholu wsiadł za kierownicę i wjechał w zebraną tam grupę ludzi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem była kłótnia o kobietę. Policja zatrzymała trzy osoby, a trzy kolejne trafiły do szpitala.

Około godz. 23 w sobotę chrzanowska policja dostała zgłoszenie o zbiegowisku i możliwej bójce przed jednym z miejscowych klubów.

- Po przybyciu na miejsce okazało się, że jeden z uczestników uciekł z miejsca zdarzenia, został zatrzymany kilkaset metrów dalej przez interweniujących policjantów - poinformowała Polsatnews.pl mł. asp. Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Uciekającym był 26-letni obywatel Gruzji, który chwilę wcześniej wjechał samochodem w zgromadzonych przed budynkiem ludzi.

Incydent pod klubem w Chrzanowie. Powodem kłótnia o kobietę

Ranne zostały trzy osoby - dwie kobiety i jeden mężczyzna, którzy z lekkimi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala i pozostają tam na obserwacji. Do szpitala trafił również sprawca wypadku - miał dwa promile alkoholu we krwi.

Policja zatrzymała trzech innych mężczyzn, Gruzinów, którzy brali również udział w zdarzeniu. Obecnie służby prowadzą czynności wyjaśniające i przesłuchują świadków. Z pierwszych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że incydent nie ma podłoża kibicowskiego ani etnicznego, powodem zajścia miała być kłótnia o kobietę.

ZOBACZ: Kłótnia policjantów przed komendą w Chorzowie. Poszło o mandat

Na razie nie potwierdziły się pierwsze medialne doniesienia o użyciu kijów bejsbolowych przez uczestników incydentu.

- Nie zabezpieczyliśmy takich narzędzi, ale to nie znaczy, że ich tam nie było - wyjaśniła mł. asp. Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego policji i dodała, że obrażenia jednej z poszkodowanych osób mogą wskazywać na użycie kijów.

O dalszym losie 26-latka zdecyduje prokuratura.

WIDEO: Opozycja planuje znieść zakaz handlu w niedzielę. Co na to Polacy? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ako/ sgo/pap/polsatnews.pl