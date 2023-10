Relacjonował przybycie uchodźców na Wyspy Kanaryjskie. Spotkał swojego brata

Thimbo Samb jest mieszkającym w Madrycie aktorem, który postanowił przygotować raport o przybywających do Europy osobach ubiegających się o azyl. Wraz ze swoim zespołem wyruszył na Wyspy Kanaryjskie, aby zgromadzić i opowiedzieć ich historie. Relacja przybrała jednak nieoczekiwany obrót, gdy okazało się, że na jednej z przybywających łodzi jest starszy brat aktora.

Podróżujący niebezpieczną trasą nie poinformował brata o migracji. Ukrył to, wiedząc, że Samb się na to nie zgodzi z uwagi na ryzyko. Aktor dowiedział się tego od matki, która przekazała mu tę informację trzy dni po wyruszeniu łodzi.

Komunikacja z osobami znajdującymi się na morzu jest niemożliwa ze względu na brak sieci. Nie mógł do niego zadzwonić lub napisać. Lokalizacja brata była mu nieznana.

Samb przyznał, że ogarnął go strach. Nie mógł jeść ani spać.

Według jego relacji łódź, która wypłynęła w sierpniu z jego rodzinnego miasta w Senegalu zaginęła z 90 osobami na pokładzie.

Samb sam był uchodźcą, migrującym przez złą sytuację ekonomiczną i niestabilną politykę wewnętrzną.

Spotkanie z bratem

Brat Samba przedostał się z Senegalu przez Afrykę Zachodnią na Wyspy Kanaryjskie na drewnianej łodzi rybackiej. Pierwotnie dotarł na El Hierro - najbardziej wysuniętą na zachód wyspę archipelagu.

Został szybko przetransportowany na Teneryfę, gdzie czekał na niego aktor. Samb odnalazł go i zapowiedział przeniesienie do siebie.

"Pod pewnymi względami on będzie miał dużo lepiej niż ja. Po przyjeździe na miejsce całymi miesiącami spałem na ulicach, przeczesując kosze na śmieci, żeby móc zjeść"- powiedział. "Nadal to nie będzie łatwe: są formalności, znalezienie pracy i rasizm. Będzie musiał przez to wszystko cierpieć" - podsumował aktor.

Rekordowa liczba uchodźców na hiszpańskich wyspach

Na Wyspy Kanaryjskie przybyło 23 537 uchodźców, co stanowi wzrost o 80% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W pierwszych tygodniach października liczba przybywających osiągnęła niemal rekordowy poziom - na wyspy docierało około 4000 osób tygodniowo.